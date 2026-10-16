Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Chiều 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026; tổng kết Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI; quán triệt chuyên đề thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước thời gian qua. Đồng chí Trần Báu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; đồng chí Trần Mạnh Hùng – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, duy trì nghiêm quy chế làm việc, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương mới. Công tác chính trị, tư tưởng, dân vận, bảo vệ nền tảng tư tưởng được triển khai đồng bộ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện chặt chẽ. Công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, phát triển đảng viên và thẩm định tiêu chuẩn chính trị được triển khai đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng có chuyển biến, đến nay, đã có 5.088/5.088 hồ sơ đảng viên đã được rà soát, chỉnh lý, phân loại và 1.805 hồ sơ đã được số hóa. Công tác kiểm tra, giám sát bám chương trình, tập trung các lĩnh vực, đối tượng trọng tâm, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy tập trung lãnh đạo UBND tỉnh và các cấp ủy trực thuộc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân đầu tư công và an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được hoàn thiện, vận hành; quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 như: đẩy mạnh thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án lớn và hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư; đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhân rộng mô hình hữu cơ, tuần hoàn; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, chống khai thác IUU; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, tiết kiệm chi thường xuyên; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng bộ các nền tảng số, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu…

Tặng giấy khen của BTV Đảng ủy UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI.

Đối với Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI, sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Các tác phẩm dự thi cơ bản bám sát chủ đề cuộc thi, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn. Kết thúc cuộc thi đã có 117 tác phẩm được gửi lên Đảng ủy UBND tỉnh.

Trao giấy khen của BTV Đảng ủy UBND tỉnh cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI và 1 cá nhân đã có thành tích trong việc tham dự hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Căn cứ thể lệ cuộc thi và kết quả chấm sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 30 tác phẩm có chất lượng tốt, bảo đảm yêu cầu về nội dung và hình thức để gửi tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả, Đảng bộ UBND tỉnh đạt 1 giải tập thể và 3 giải cá nhân. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia cuộc thi; trao giấy khen cho 1 cá nhân đã có thành tích trong việc tham dự hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Văn Khánh quán triệt chuyên đề thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt chuyên đề thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, những kết quả mà Đảng bộ UBND tỉnh đã đạt được từ đầu năm 2026 đến nay thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Báu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhiệm vụ đặt ra trong quý 4 của năm 2026 còn hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ, không dừng ở nhận diện hạn chế mà phải tập trung xử lý dứt điểm từng nhiệm vụ, từng điểm nghẽn; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả đầu ra, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy phát triển sản xuất, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, rà soát, tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;

Chủ động nắm bắt tư tưởng, giữ vững đoàn kết sau sắp xếp tổ chức; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận, củng cố niềm tin và sự đồng thuận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ một cách thực chất, lấy kết quả công việc làm thước đo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận;

Thực hiện kịp thời chính sách người có công, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục; quan tâm tiến độ, điều kiện vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới; chủ động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; phối hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.