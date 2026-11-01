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Giá xăng E10 giảm gần 1.600 đồng một lít

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Từ 0h ngày 1/11, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%, giá xăng các loại giảm 1.580-1.800 đồng một lít.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.580 đồng, xuống 24.150 đồng một lít; E5 RON 92 hạ 1.800 đồng, còn 24.220 đồng một lít.

Các mặt hàng dầu giữ nguyên giá, trong đó diesel 30.240 đồng, mazut 23.590 đồng một kg.

Đợt điều chỉnh này diễn ra sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 45, đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Trước đó, thuế suất với xăng E10 là 7%, E5 là 8%.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một khoản cấu thành giá xăng. Việc đưa thuế này về 0% tạo dư địa hạ giá bán lẻ, hỗ trợ giảm chi phí đi lại, sản xuất và kinh doanh. Mức điều chỉnh cụ thể còn phụ thuộc diễn biến giá xăng dầu thế giới, tỷ giá và việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn.

Chính phủ cho phép rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Khi cần điều chỉnh, Bộ Công Thương đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

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Giá xăng trong nước đang thấp hơn các nước lân cận khoảng 7.850-24.120 đồng một lít. Cụ thể, giá tại Campuchia là 32.010 đồng, Thái Lan 32.550 đồng, Trung Quốc 36.125 đồng và Lào 48.276 đồng một lít.

Theo bảng giá Petrol Prices cập nhật ngày 26/10, giá xăng tại Việt Nam vẫn cao hơn một số nước như Kuwait (0,34 USD/lít), Qatar (0,58 USD/lít) và Saudi Arabia (0,62 USD/lít).

Theo Phương Dung/vnexpress.net
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