Doanh nghiệp Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ giải bài toán nhân lực

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh.

Tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh), thay vì ghi chép sản lượng bằng sổ sách rồi tổng hợp, báo cáo như trước, công nhân các chuyền may hiện có thể cập nhật số lượng sản phẩm trực tiếp trên ứng dụng (app). Dữ liệu được kết nối với hệ thống quản lý thực thi sản xuất MES và hiển thị trên màn hình tại từng chuyền, giúp bộ phận quản lý theo dõi tình hình sản xuất nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Được triển khai từ đầu năm 2026, ứng dụng này góp phần giảm thời gian ghi chép thủ công, đồng thời hỗ trợ chuyền trưởng nhận diện những công đoạn có năng suất thấp hoặc tỷ lệ lỗi cao để kịp thời kiểm tra, điều chỉnh.

Dữ liệu sản xuất được kết nối, hiển thị trực quan trên màn hình tại các chuyền may.

Bà Võ Thị Tâm, phụ trách bộ phận tuyển dụng Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Việc cập nhật sản lượng trực tiếp trên ứng dụng giúp công nhân thao tác thuận tiện hơn, đồng thời để bộ phận quản lý nắm bắt tình hình từng chuyền nhanh chóng, chính xác. Khi phát hiện công đoạn có năng suất thấp hoặc phát sinh nhiều lỗi, chuyền trưởng có thể kịp thời kiểm tra, điều chỉnh, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung”.

Từ việc số hóa dữ liệu, doanh nghiệp có thể kiểm soát sát hơn tiến độ và chất lượng ở từng công đoạn, giảm bớt thao tác thủ công, qua đó sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của người lao động. Đây là một trong những cách tiếp cận nhằm nâng cao năng suất mà không phụ thuộc hoàn toàn vào việc gia tăng nhân lực.

Máy móc, thiết bị được đầu tư góp phần nâng cao năng suất tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh.

Cùng với ứng dụng công nghệ trong quản lý, đầu tư, cải tiến thiết bị và tổ chức lại dây chuyền cũng là giải pháp được Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (phường Vũng Áng) chú trọng. Trong bối cảnh tuyển dụng lao động còn khó khăn, doanh nghiệp phải đồng thời tính toán phương án nhân lực và đổi mới quy trình sản xuất để bảo đảm tiến độ, chất lượng đơn hàng.

Ông Trần Bảo Khánh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Trong điều kiện tuyển dụng lao động còn gặp khó khăn, doanh nghiệp phải tính toán đồng thời cả phương án nhân lực và tổ chức sản xuất. Việc đầu tư, cải tiến thiết bị tại những công đoạn phù hợp giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, để thiết bị phát huy hiệu quả, người lao động cũng phải được hướng dẫn, đào tạo để đáp ứng yêu cầu vận hành”.

Công nhân Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh vận hành thiết bị dây chuyền sản xuất.

Từ số hóa khâu quản lý đến cải tiến thiết bị, các doanh nghiệp may đang từng bước đổi mới phương thức sản xuất nhằm khai thác tốt hơn nguồn nhân lực hiện có. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi ngành may mặc cần bảo đảm tiến độ đơn hàng trong điều kiện nhu cầu tuyển dụng lớn.

Toàn tỉnh hiện có 13 nhà máy may quy mô lớn và hơn 10 cơ sở sản xuất quy mô dưới 50 lao động, tạo việc làm cho hơn 5.500 lao động địa phương. Năm 2026, ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 55 triệu USD. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh bảo đảm nguồn nhân lực, các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tác. Trong đó, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình là một trong những hướng đi quan trọng.

Dây chuyền chế biến thủy sản được đầu tư, nâng cấp tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Không chỉ ngành may mặc, khó khăn trong tuyển dụng cũng đặt ra yêu cầu đổi mới sản xuất đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Với đặc thù có nhiều công đoạn cần lao động trực tiếp, việc đầu tư máy móc, hiện đại hóa dây chuyền giúp doanh nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào thao tác thủ công, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và tiến độ sản xuất.

Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh, sau quá trình tái cơ cấu, doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 200 tỷ đồng nâng cấp nhà xưởng, máy móc và hệ thống thiết bị trên diện tích 3,7 ha. Trong đó, hệ thống băng tải cấp đông IQF, máy nén và các kho bảo quản chuyên dụng được đầu tư đồng bộ, góp phần hiện đại hóa quy trình chế biến, cấp đông và bảo quản sản phẩm.

Việc đưa thiết bị hiện đại vào sản xuất giúp doanh nghiệp tổ chức các công đoạn đồng bộ hơn, rút ngắn thời gian xử lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đồng thời, máy móc hỗ trợ giảm áp lực nhân công ở những khâu phù hợp, tạo điều kiện để người lao động tập trung vào các công việc vận hành, giám sát thiết bị và hoàn thiện sản phẩm.

Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi đưa hệ thống thiết bị mới vào vận hành, quy trình sản xuất của công ty được tổ chức đồng bộ hơn, khả năng kiểm soát tiến độ và chất lượng ở từng khâu cũng tốt hơn. Người lao động được bố trí vào những vị trí phù hợp với yêu cầu vận hành, kiểm soát thiết bị và hoàn thiện sản phẩm. Nhờ đó, doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, có điều kiện nâng cao công suất và đáp ứng các đơn hàng lớn”.

Thiết bị hiện đại, đồng bộ tại Nhà máy gạch không nung, bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên).

Thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy, ứng dụng công nghệ không chỉ dừng ở việc thay thế thao tác thủ công bằng máy móc, mà còn gắn với đổi mới cách quản lý, tổ chức dây chuyền và bố trí lao động. Khi được triển khai phù hợp, những giải pháp này có thể góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Tuy nhiên, hiệu quả đổi mới công nghệ phụ thuộc vào điều kiện và năng lực của từng doanh nghiệp. Bên cạnh bài toán vốn đầu tư, doanh nghiệp cần đánh giá mức độ phù hợp của thiết bị với quy trình sản xuất, khả năng khai thác công suất và trình độ của đội ngũ vận hành. Nếu thiếu sự chuẩn bị đồng bộ, chi phí đầu tư có thể lớn nhưng hiệu quả mang lại không tương xứng.

Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đang bứt phá bằng chiến lược đầu tư công nghệ, tự động hóa và sản xuất xanh, đưa sản phẩm vươn ra nhiều thị trường.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh cho biết: “Để công nghệ thực sự trở thành lời giải cho bài toán nhân lực, doanh nghiệp cần lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô, điều kiện và nhu cầu sản xuất; đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng để người lao động làm chủ thiết bị, đáp ứng yêu cầu công việc mới. Đây không chỉ là cách ứng phó với khó khăn trước mắt mà còn là hướng đi để nâng cao năng suất, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hà Tĩnh đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách này, tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển ổn định, lâu dài”.

Thiếu hụt lao động đặt doanh nghiệp trước áp lực duy trì sản xuất, nhưng cũng thúc đẩy quá trình đổi mới phương thức quản lý và tổ chức sản xuất. Khi công nghệ được lựa chọn phù hợp, đi cùng đào tạo nhân lực và cơ chế hỗ trợ hiệu quả, doanh nghiệp không chỉ chủ động hơn trước khó khăn về tuyển dụng mà còn có thêm điều kiện nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và duy trì đà phát triển bền vững.