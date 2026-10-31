Nhiều nhà sáng tạo nội dung tham gia quảng bá đặc sản Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ những trải nghiệm thực tế tại các cơ sở sản xuất và làng nghề truyền thống, các nhà sáng tạo nội dung đang góp phần quảng bá đặc sản, sản phẩm OCOP và tiềm năng du lịch Hà Tĩnh.
Tại các cơ sở sản xuất nước mắm Luận Nghiệp, cà muối dì Lài, nem chua Ý Bình, mắm tép Hoa Hào... đoàn được tìm hiểu quy trình chế biến, cách làm ra những sản phẩm mang hương vị đặc trưng của địa phương. Qua đó, không chỉ giới thiệu sự phong phú của đặc sản Hà Tĩnh mà còn góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, kinh nghiệm sản xuất được người dân gìn giữ qua nhiều năm.
Hành trình còn đưa các nhà sáng tạo nội dung số đến trải nghiệm không gian xanh tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco, check-in đồi chè Sơn Kim 2, khám phá cảnh quan thiên nhiên và đời sống người dân địa phương. Những hình ảnh, video được ghi lại tại các điểm đến đã góp phần giới thiệu một Hà Tĩnh không chỉ có những sản phẩm đặc sản hấp dẫn mà còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái.
Tiếp nối hoạt động này, ngày 31/10/2026, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN tổ chức chương trình “Phiên chợ số” livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân).
Chương trình khai mạc lúc 9 giờ, hoạt động livestream bán hàng diễn ra từ 10 giờ đến 15 giờ, với sự đồng hành của các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số trong, ngoài tỉnh. Tại đây, các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua hình thức livestream, kết hợp chia sẻ thông tin về nguồn gốc, chất lượng và đặc trưng của từng sản phẩm.
Nông nghiệp sinh thái mở ra hướng đi tất yếu để Hà Tĩnh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững. Tuy nhiên, hành trình trở thành phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Quy mô sản xuất manh mún, nguồn lực đầu tư hạn chế và liên kết chuỗi thiếu bền chặt đang là những điểm nghẽn cản bước quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp...
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, khoảng 11,5 triệu lao động Việt Nam có thể chịu tác động từ AI tạo sinh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
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