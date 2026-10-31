Nhiều nhà sáng tạo nội dung tham gia quảng bá đặc sản Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Dự kiến đấu giá trực tuyến 41 căn nhà ở thương mại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II vào tháng 11 29/10/2026 10:50 41 căn nhà ở thương mại liền kề thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư dự kiến được đấu giá trực tuyến trong tháng 11/2026.

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 2): Hành trình chuyển đổi còn nhiều thử thách 29/10/2026 09:05 Nông nghiệp sinh thái mở ra hướng đi tất yếu để Hà Tĩnh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững. Tuy nhiên, hành trình trở thành phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Quy mô sản xuất manh mún, nguồn lực đầu tư hạn chế và liên kết chuỗi thiếu bền chặt đang là những điểm nghẽn cản bước quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp...

Vũng Áng dồn sức giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 29/10/2026 09:00 Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.

“Mở lối” cho những vùng đất sản xuất kém hiệu quả 29/10/2026 07:52 Từ đất sản xuất kém hiệu quả, nhiều hộ dân Hà Tĩnh đã chuyển đổi cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập.

Tài chính thị trường ngày 29/10: AI có thể tác động tới hơn 11,5 triệu lao động Việt Nam 29/10/2026 07:49 Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, khoảng 11,5 triệu lao động Việt Nam có thể chịu tác động từ AI tạo sinh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh khẩn trương rà soát doanh thu, kê khai thuế quý III 29/10/2026 05:11 Hạn chót để kê khai thuế quý III là ngày 2/11 nên các hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh cần khẩn trương rà soát doanh thu, đối chiếu chứng từ để kê khai, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Hà Tĩnh đón 65 dự án đầu tư mới 29/10/2026 05:05 Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 65 dự án mới. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và đô thị du lịch được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.

Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại 28/10/2026 15:33 Đón đầu mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, các đơn vị phân phối, bán lẻ tại Hà Tĩnh đang chủ động nguồn hàng, triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, tạo thêm động lực phát triển thương mại trên địa bàn.

Tăng cường “vá lưới”, giữ dòng điện thông suốt dịp cuối năm 28/10/2026 13:51 Trước áp lực phụ tải điện tăng cao dịp cuối năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quyết tâm bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân.

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Đồng sâu, đại ngàn "kể" câu chuyện chuyển đổi xanh 28/10/2026 09:25 Từ cánh đồng lúa giảm phát thải, làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn đến những cánh rừng được quản lý bền vững, nông nghiệp sinh thái đang hiện hữu trên nhiều vùng đất Hà Tĩnh. Đằng sau những chuyển động ấy là sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, từng bước nâng cao giá trị kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng hơn 42% 28/10/2026 08:32 Công nghiệp Hà Tĩnh khởi sắc trong 10 tháng qua với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 42,17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến - chế tạo và sản xuất - phân phối điện.

Tài chính thị trường ngày 28/10: Giá bạc giảm sâu, về mức 45 triệu đồng/kg 28/10/2026 07:50 Từ mức đỉnh khoảng 123 triệu đồng/kg thiết lập hồi cuối tháng 1, giá bạc liên tục đi xuống. Hiện bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg được mua vào với giá khoảng 45 triệu đồng/kg. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Khẩn trương xem xét phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% và giảm giá điện 27/10/2026 19:39 Hôm nay (27/10), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Xuất khẩu Hà Tĩnh trước áp lực "về đích" 27/10/2026 14:01 Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2025. Song, kết quả 10 tháng vẫn chưa đạt như kỳ vọng, tạo sức ép trong chặng cuối năm.

Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m² 27/10/2026 13:00 Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh chính thức công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m², chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Dự án được quy hoạch gồm khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý chất lượng công trình 27/10/2026 10:17 Quy định mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các sở chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp xã trong thẩm định dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

18% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh sử dụng ứng dụng EVN CSKH 27/10/2026 09:23 Sau hơn 4 tháng triển khai, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có 18% khách hàng cài đặt ứng dụng EVN CSKH, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch điện trực tuyến.

Hà Tĩnh tăng cường phát triển sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm 27/10/2026 09:06 UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu với Sở VH-TT&DL trong việc lựa chọn một số nhà máy, cơ sở sản xuất, vùng sản xuất, làng nghề có điều kiện phù hợp để xây dựng, thí điểm sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Thượng Đức phát triển mô hình kinh tế mới, mở rộng thị trường tiêu thụ 27/10/2026 08:43 Người dân xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới cách làm kinh tế, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang phát triển các mô hình gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập.

Tài chính thị trường ngày 27/10: Giá trứng gà tại trang trại giảm sâu, vào siêu thị giá cao gấp 3 lần 27/10/2026 07:45 Giá trứng gà tại trang trại giảm còn 1.200-1.500 đồng/quả trong khi giá bán tại siêu thị có nơi lên tới 4.200 đồng/quả, cao gần 3 lần giá thu mua. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giữ nhịp sản xuất điện trước áp lực phụ tải cuối năm 26/10/2026 14:00 Nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng cao dịp cuối năm đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung an toàn, liên tục. Các nhà máy điện tại Hà Tĩnh tập trung duy trì độ khả dụng của tổ máy, linh hoạt phương án vận hành, tận dụng thời cơ phát điện.

Đưa đặc sản Hà Tĩnh lan tỏa trên các nền tảng số 26/10/2026 10:06 Hưởng ứng Tháng tiêu dùng số, Hà Tĩnh đẩy mạnh quảng bá đặc sản địa phương trên các nền tảng số, qua đó khẳng định thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khẩn trương thi công các hạng mục tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ 26/10/2026 09:35 Khi hoàn thành, hợp phần hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng, chống lũ, ngăn lũ từ ngoài vào khu vực TP Hà Tĩnh (cũ), đồng thời hỗ trợ tiêu úng cho khoảng 16.500 ha đất nông nghiệp và khu dân cư thuộc khu vực Thạch Hà, Cẩm Xuyên (cũ).

Bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp 26/10/2026 09:08 Nhu cầu nước sạch tăng cao đặt ra yêu cầu nâng cấp hạ tầng cấp nước tại Hà Tĩnh. Nhiều dự án đang được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp.

Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối? 26/10/2026 07:45 Chính phủ đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, khiến cùng một lượng điện tiêu thụ nhưng số tiền phải trả có thể khác nhau. Nhiều ý kiến lo ngại hóa đơn sẽ tăng nếu buổi tối được tính là giờ cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Mùa vàng trên những đồi cam chanh ở Kim Hoa 26/10/2026 05:31 Những ngày này, người dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đang rộn ràng bước vào mùa thu hoạch cam chanh. Cam chín đến đâu được thương lái thu hái đến đó, mang đến niềm vui vào vụ của người dân.

Điều chỉnh quy mô dự án KCN Vinhomes Vũng Áng lên trên 23,4 nghìn tỷ đồng 26/10/2026 05:08 Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) được điều chỉnh mở rộng quy mô lên 1.458,6 ha, với tổng mức đầu tư trên 23,4 nghìn tỷ đồng.

Chuẩn hóa thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản 25/10/2026 16:16 Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chuẩn hóa thông tin trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, hướng tới kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của Bộ NN&MT. Đây là bước đi quan trọng nhằm minh bạch thông tin, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai 25/10/2026 15:07 Việc sớm hoàn thành các dự án, công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Hà Tĩnh góp phần đảm bảo đời sống dân sinh, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường.