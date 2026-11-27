[QUIZ] Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” vào năm nào? 24/11/2026 10:00 Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” thể hiện tư tưởng sâu sắc về vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

[QUIZ] Ngày 20/11 được chọn là Ngày Nhà giáo Việt Nam từ năm nào? 20/11/2026 07:00 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) có nguồn gốc từ Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Đây là dịp để học sinh, sinh viên và toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân đối với các thầy, cô giáo – những người luôn tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

[QUIZ] Hà Tĩnh ưu tiên đào tạo nhân lực trong những lĩnh vực nào? 19/11/2026 05:06 Trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi số và hội nhập, thị trường lao động tại Hà Tĩnh đang đặt ra những yêu cầu mới.

[QUIZ] Xã, phường nào có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất Hà Tĩnh? 11/11/2026 05:05 Hà Tĩnh có nhiều sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc địa phương, được thị trường ưa chuộng. Không chỉ nâng tầm giá trị nông sản, Chương trình OCOP còn tạo động lực phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế nông thôn.

[QUIZ] Tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam là gì? 14/10/2026 06:00 Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[QUIZ] Nhóm ngành nào đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp tại Hà Tĩnh? 07/10/2026 05:15 Cùng với những nhóm ngành kinh tế thế mạnh, Hà Tĩnh đang định hình thêm nhiều lĩnh vực mới nhằm tạo dư địa tăng trưởng và mở rộng cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp.

[QUIZ] Tỷ lệ xét Chiến sĩ thi đua cơ sở thay đổi thế nào từ 1/10? 02/10/2026 08:51 Nghị định 368/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng trong đó tỷ lệ xét Chiến sĩ thi đua cơ sở có nhiều thay đổi so với trước.

[QUIZ] Ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào? 01/10/2026 05:15 Ngày Quốc tế Người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề người cao tuổi đối mặt, ghi nhận những đóng góp đối với gia đình, xã hội và thúc đẩy bảo vệ quyền, lợi ích của người cao tuổi.

[QUIZ] Tổ chức nào là tiền thân đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? 10/09/2026 05:20 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với tiến trình cách mạng Việt Nam, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ.

[QUIZ] Vì sao ngày 5/9 được chọn là ngày khai giảng năm học mới? 04/09/2026 10:19 Ngày 5/9, tiếng trống khai trường sẽ vang lên khắp mọi miền đất nước, đánh dấu thời khắc bắt đầu một năm học mới. Đây là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt, đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan? 26/08/2026 13:00 Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì? 08/08/2026 08:55 Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.

[Quiz] Lá thư gửi mẹ trước ngày hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc là của nữ TNXP nào? 12/07/2026 07:00 Giữa "tọa độ chết" Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) năm 1968, có một bức thư đã đi vào lịch sử. Hiện nay, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, bức thư đó đã được khắc trang trọng lên bia đá.

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu? 14/06/2026 06:15 Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.

[Quiz] Việt Nam đã bao nhiêu lần có mặt tại các vòng chung kết World Cup? 03/06/2026 05:08 Trong vòng một thập kỷ, bóng đá Việt Nam tự hào sở hữu nhiều tấm vé đến với các kỳ World Cup ở các cấp độ khác nhau. Từ futsal, bóng đá nữ cho đến các đội tuyển trẻ. Những cột mốc lịch sử này chính là tiền đề vững chắc, mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

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QUIZ: Bác Hồ căn dặn “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên” trong dịp nào? 18/05/2026 05:05 Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dõi theo từng bước trưởng thành của phong trào cách mạng Hà Tĩnh, dành cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà những tình cảm sâu nặng cùng sự quan tâm đặc biệt.

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào? 01/05/2026 05:05 Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.

[QUIZ] Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có từ khi nào? 20/04/2026 06:08 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) gắn với sự kiện ra mắt cuốn “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam.

[QUIZ] Khu di tích thờ các Vua Hùng ở Hà Tĩnh đặt tại địa phương nào? 10/04/2026 05:28 Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng là quần thể di tích thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại Hà Tĩnh. Nơi đây là địa chỉ tâm linh độc đáo với sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ cúng đạo Phật và thờ cúng các Vua Hùng.

[QUIZ] Đồng chí Hà Huy Tập giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng vào năm bao nhiêu tuổi? 03/04/2026 05:20 Đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

[QUIZ] Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được thành lập ở đâu? 27/03/2026 05:20 Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh diễn ra vào cuối tháng 3/1930, đánh dấu bước ngoặt phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hà Tĩnh.

[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ? 23/03/2026 14:46 Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

[QUIZ] Lý do 20/3 được chọn làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc? 20/03/2026 05:17 Ngày Quốc tế Hạnh phúc là dịp để tôn vinh giá trị hạnh phúc của con người trên toàn thế giới. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống ngày càng được nâng cao.

[QUIZ] Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh được bầu là bao nhiêu? 13/03/2026 14:00 Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh.

[QUIZ] Ai là người Việt đầu tiên chế tạo súng trường đánh Pháp? 25/11/2025 10:36 Ông quê ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Ông được xem là một trong những kỹ sư quân giới đầu tiên của nước ta, đồng thời là một trong những thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hương Khê do cụ Phan Đình Phùng lãnh đạo.

[QUIZ] Trường Lưu học hiệu nổi tiếng của Hà Tĩnh được thành lập năm nào? 17/11/2025 05:15 Trường Lưu học hiệu (ở làng Trường Lưu, xã Lai Thạch, huyện Thiên Lộc xưa, nay thuộc xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) là ngôi trường nổi tiếng vào thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX, thu nhận và đào tạo hàng nghìn học trò từ khắp mọi miền đất nước.

[QUIZ] Sĩ tử đặc biệt nào ở Hà Tĩnh 82 tuổi mới đỗ cử nhân sau 21 lần thi? 04/11/2025 05:15 Ông được xem là một trong những thí sinh đặc biệt nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Suốt cuộc đời đèn sách, ông dự thi đến 21 lần, nhưng chỉ 2 lần đỗ tú tài, mãi đến năm 82 tuổi mới đỗ cử nhân.

[QUIZ] Danh nhân nào quê Hà Tĩnh là tác giả bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam? 13/10/2025 13:50 Ông là nhà bác học lớn của lịch sử trung đại Việt Nam, là tác giả bộ sách được đánh giá là bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta.