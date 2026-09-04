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[QUIZ] Vì sao ngày 5/9 được chọn là ngày khai giảng năm học mới?

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Ngày 5/9, tiếng trống khai trường sẽ vang lên khắp mọi miền đất nước, đánh dấu thời khắc bắt đầu một năm học mới. Đây là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt, đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Vì sao 5/9 được chọn là ngày khai giảng?
Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham dự lễ khai giảng đầu tiên của trường đại học nào?
Nội dung “5 điều Bác Hồ dạy” thiếu niên, nhi đồng được nêu trong bức thư nào dưới đây của Bác?
Năm học 1975-1976 ở miền Nam bắt đầu vào thời điểm nào sau ngày đất nước thống nhất?
Danh nhân quê Hà Tĩnh nào từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp?

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#Ngày Khai giảng #Lễ Khai giảng năm học mới #Ngày khai trường

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