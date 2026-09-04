[QUIZ] Vì sao ngày 5/9 được chọn là ngày khai giảng năm học mới?

Giải thích
Ngày 5/9/1945 - chỉ 3 ngày sau khi đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi cho các học sinh” nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Kể từ đó, ngày 5/9 trở thành ngày khai giảng năm học mới của giáo dục Việt Nam.
Trong “Thư gửi cho các học sinh”, Bác viết: “Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam...”.
Trong thư, Người cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Giải thích
Cuối tháng 9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị “sớm mở cửa lại trường đại học” và quyết định thành lập Đại học Quốc gia Việt Nam trên cơ sở kế thừa và phát triển từ Đại học Đông Dương. Ngày 15/11/1945, Bác Hồ đã tham dự và chủ trì Lễ khai giảng đầu tiên của Đại học Quốc gia Việt Nam, trực tiếp trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Y khoa, đồng thời cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hòe… tham gia giảng dạy một số môn quan trọng như: Hiến pháp, Luật và Kinh tế. Hình ảnh ấy thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước cách mạng non trẻ đối với giáo dục đại học, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của tri thức và nhân tài trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước.
Giải thích
Theo tài liệu của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (15/5/1941 - 15/5/1961), Bác đã gửi thư chúc mừng, đồng thời ân cần động viên, căn dặn thiếu niên, nhi đồng 5 điều:
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
Học tập tốt, lao động tốt.
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
Giữ gìn vệ sinh.
Thật thà, dũng cảm”.
Theo đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần cuối năm 1965, trong quá trình chuẩn bị phần thưởng cho giáo viên và học sinh cuối năm học, Bác nhận thấy 3 điều đầu mỗi câu có 6 chữ, trong khi 2 điều cuối chỉ có 4 chữ, nên chưa cân đối. Bác đã suy nghĩ và bổ sung, chỉnh sửa để mỗi câu đủ 6 chữ. Nội dung được hoàn thiện thành:
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
Giải thích
Ngày 30/4/1975, Quân đội nhân dân Việt Nam mở đợt tiến công cuối cùng, tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đây non sông Việt Nam liền một dải sau 30 năm đất nước bị chia cắt.
Đến ngày 19/10/1975, năm học 1975-1976 chính thức bắt đầu ở miền Nam. Đây là năm học đầu tiên sau ngày giải phóng, với nhiều thay đổi trong tổ chức dạy và học. Trước đó, học sinh nam và nữ học riêng; từ năm học này, các em bắt đầu học chung lớp.
Ngay sau ngày miền Nam được giải phóng, hàng vạn cán bộ quản lý và giáo viên các cấp từ miền Bắc được tăng cường vào miền Nam, góp phần khôi phục và tổ chức lại hệ thống giáo dục tại đây.
Giải thích
Giáo sư Nguyễn Đình Tứ (1/10/1932 – 28/6/1996) quê ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI,VII, VIII; Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khoá VIII.
Không chỉ là một cán bộ lãnh đạo được giao đảm nhiệm nhiều trọng trách, Giáo sư Nguyễn Đình Tứ còn là một nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học - công nghệ của đất nước.
Từ tháng 6/1976 đến tháng 2/1987, đồng chí được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GD&ĐT). Năm 1984, khi Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia được thành lập, Giáo sư Nguyễn Đình Tứ được giao làm Viện trưởng và sau đó giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Viện cho đến năm 1996.
Với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước, Giáo sư Nguyễn Đình Tứ được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (năm 1989), Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ chí Minh.