Hà Tĩnh thành lập mới hơn 2.200 doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, Hà Tĩnh có 2.231 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 20.689 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là đà tăng trưởng kinh tế và kết quả thu hút đầu tư, khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh đang có những chuyển biến tích cực.
Theo số liệu từ Sở Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, toàn tỉnh thành lập mới 2.231 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 20.689 tỷ đồng (tăng gần 1,6 lần về số lượng và tăng 2,3 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025). Ngoài ra, có 456 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025 và có 841 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2025).
Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cho thấy tinh thần khởi nghiệp, nhu cầu đầu tư – kinh doanh và niềm tin của doanh nghiệp, người dân đối với môi trường đầu tư – kinh doanh của tỉnh đang có những chuyển biến tích cực. Đồng thời, việc nhiều doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng cho thấy khu vực doanh nghiệp đang có khả năng phục hồi tốt hơn sau những khó khăn của thời gian trước.
Đáng chú ý, sự phát triển của khu vực tư nhân hiện nay diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới, triển khai nhiều dự án lớn về công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, hạ tầng và logistics. Đây là điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho những dự án, lĩnh vực đang phát triển trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính: Thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, mặt bằng và vốn; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
Cùng với đó, tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương với các dự án, tập đoàn lớn, giúp mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp từng bước lớn mạnh, mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
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