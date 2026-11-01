Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
Từ ngày 1/11/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức áp dụng mức giảm giá bán lẻ điện 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng sử dụng điện.
Ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, EVN đã khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí trên cơ sở các quy định hiện hành để thực hiện giảm giá bán lẻ điện.
Theo đó, EVN quyết định giảm giá bán lẻ điện cho tất cả các nhóm khách hàng sử dụng điện với mức giảm 2%, áp dụng từ ngày 1/11/2026.
Phó Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh, việc điều chỉnh giảm giá điện lần này thể hiện sự chung tay của Tập đoàn trong thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.
Đáng chú ý, theo đánh giá của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện 2% kể từ tháng 11/2026 sẽ làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,08 điểm phần trăm.
Tiếp tục hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
Theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, các hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/tháng, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
Đối với hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50kWh/tháng, mức hỗ trợ hằng tháng cũng tương đương tiền điện của 30kWh, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
Trước đó, tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
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