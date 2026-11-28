Gần 5.600 người nộp thuế được hưởng lợi

Đi vào hoạt động từ tháng 12/2025, đến nay, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Thành Công (xã Cẩm Xuyên) đạt doanh thu khoảng 5,2 tỷ đồng. Với mức doanh thu này, doanh nghiệp thuộc diện được hưởng chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP ngày 29/10/2026 của Chính phủ, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Chính sách góp phần giảm gánh nặng thuế, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực sản xuất.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Thành Công được giảm hơn 23 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026 theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP.

Bà Phạm Thị Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Thành Công cho biết: “Ngay sau khi Nghị định số 398/2026/NĐ-CP có hiệu lực, chúng tôi đã rà soát doanh thu để xác định công ty thuộc đối tượng được hưởng chính sách. Ước tính, số thuế được giảm trong năm 2026 khoảng 23 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này tuy không lớn nhưng góp phần giảm chi phí, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp tái đầu tư máy móc, từng bước mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả kinh doanh”.

Cùng được hưởng chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Tình (phường Sông Trí) dự kiến được giảm hơn 16 triệu đồng tiền thuế trong kỳ tính thuế năm 2026.

Bà Lê Thị Tình - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Tình phấn khởi vì được hưởng chính sách giảm 30% thuế.

“Đối với doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng có doanh thu hằng năm dưới 10 tỷ đồng, khoản thuế được giảm sẽ góp phần chia sẻ áp lực chi phí, nhất là khi thị trường còn nhiều khó khăn, sức mua chưa thực sự ổn định. Qua đó, doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì hoạt động, bổ sung vốn lưu động và chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh thời gian tới” - bà Lê Thị Tình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Tình chia sẻ.

Không chỉ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2026 và 2027. Với quy mô nhỏ, nguồn vốn tích lũy hạn chế, chính sách này giúp các hộ có thêm nguồn lực duy trì hoạt động, bổ sung hàng hóa và phát triển kinh doanh.

Khoảng 3.020 hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh được hưởng lợi chính sách.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 3.026 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế kê khai và phát sinh thuế. Trong đó, ước tính khoảng 85% có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm, tương đương hơn 2.570 đơn vị thuộc diện thụ hưởng chính sách. Đối với hộ kinh doanh, có khoảng 3.020 hộ, chiếm gần 99% tổng số hộ trên địa bàn, đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi. Như vậy, dự kiến có gần 5.600 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh được hưởng chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Ước tính, trong 2 năm 2026-2027, số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm khoảng 150 tỷ đồng; số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh được giảm khoảng 22 tỷ đồng.

Đưa chính sách vào thực tiễn

Với gần 5.600 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh được thụ hưởng, Nghị định số 398/2026/NĐ-CP có phạm vi tác động rộng, hướng đến phần lớn các chủ thể kinh doanh quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Tĩnh. Chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp vừa giúp người kinh doanh giảm nghĩa vụ thuế, có thêm nguồn lực duy trì hoạt động, vừa góp phần cải thiện thu nhập, sức mua trên thị trường. Qua đó, tạo thêm điều kiện để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động của các chuỗi cung ứng và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Cán bộ Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận Nghị định số 398/2026/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Đình Diệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Chính sách giảm thuế không chỉ là giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong ngắn hạn mà còn thể hiện sự đồng hành của Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Dù có thể làm giảm một phần nguồn thu ngân sách trước mắt, việc để người nộp thuế giữ lại nguồn lực sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất, người dân gia tăng thu nhập, qua đó góp phần nuôi dưỡng nguồn thu bền vững trong tương lai”.

Ngay sau khi Nghị định số 398/2026/NĐ-CP có hiệu lực, Thuế tỉnh Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là kịp thời thông tin, hướng dẫn để người nộp thuế thực hiện chính sách ngay từ khâu kê khai. Ngành thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung vào các nội dung như đối tượng, điều kiện thụ hưởng, mức giảm thuế, cách xác định doanh thu, trình tự, thủ tục kê khai và xử lý các tình huống phát sinh. Qua đó, giúp cá nhân, doanh nghiệp chủ động rà soát điều kiện, bảo đảm thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ thuế theo quy định.

Người nộp thuế cần chủ động rà soát, xác định đúng đối tượng được hưởng ưu đãi.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách; hướng dẫn người nộp thuế kê khai, xác định số thuế được giảm và thực hiện các thủ tục theo mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Cùng với đó, ngành thuế tăng cường kiểm tra, giám sát việc áp dụng chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện và trình tự, thủ tục; tránh áp dụng sai quy định hoặc gây phiền hà cho người nộp thuế.

“Bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chủ động rà soát điều kiện, kê khai trung thực, chính xác số liệu và thực hiện đúng quy định. Người nộp thuế phải tuân thủ nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm; cơ quan thuế sẽ thực hiện hậu kiểm, xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách để kê khai sai, trục lợi tiền thuế”, ông Nguyễn Đình Diệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế, Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Giảm 30% thuế theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP giúp khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân.

Giảm thuế không đơn thuần là giảm nghĩa vụ tài chính trước mắt, mà còn là giải pháp khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân. Khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm điều kiện duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, quy mô nền kinh tế sẽ từng bước được mở rộng. Đây chính là nền tảng để nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách, tạo thêm động lực tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh trong những năm tới.