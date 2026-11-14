Hà Tĩnh: Công trình an sinh xã hội khang trang do Vingroup tài trợ 70 tỷ đồng sắp hoàn thành

(Baohatinh.vn) - Công trình Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu bàn giao, sử dụng vào cuối năm 2026.
Từng phần việc được triển khai đồng bộ, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và các điều kiện phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.
Những căn phòng khang trang được trang bị đầy đủ thiết bị.
Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị đưa khu chăm sóc mới vào hoạt động cũng đang được Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh quan tâm triển khai. Đơn vị đang tập trung lên kế hoạch, xây dựng phương án từ việc bố trí nhân lực đến tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, các điều kiện cần thiết, nhằm khai thác hiệu quả công năng của công trình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho các đối tượng.
Ông Phạm Khánh Mười
Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
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