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Hà Tĩnh: Công trình an sinh xã hội khang trang do Vingroup tài trợ 70 tỷ đồng sắp hoàn thành

Đình Nhất - Ngân Giang
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(Baohatinh.vn) - Công trình Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu bàn giao, sử dụng vào cuối năm 2026.

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Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, trong đó Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ 70 tỷ đồng.
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Công trình gồm khu nhà 3 tầng nuôi dưỡng và chăm sóc điều trị; 2 nhà chăm sóc, nuôi dưỡng chất lượng cao 2 tầng và các hạng mục phụ trợ như: hệ thống điện năng lượng mặt trời, trang thiết bị phòng ở, phòng điều trị, hệ thống sân, đường nội bộ, cây xanh, cảnh quan môi trường…
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Sau gần 1 năm thi công, Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng các hạng mục.
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Các dãy nhà cao tầng khang trang đã cơ bản thành hình.
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Bên trong công trình, công nhân đang tập trung hoàn thiện hệ thống điện, nước...
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Từng phần việc được triển khai đồng bộ, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và các điều kiện phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.
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Anh Nguyễn Ngọc Khoa - Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Xây dựng Giza Việt Nam cho biết: "Chủ đầu tư đang huy động tối đa nhân lực, tăng ca, kíp, đảm bảo công trình được hoàn thiện đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và sớm đưa vào sử dụng".
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Những căn phòng khang trang được trang bị đầy đủ thiết bị.
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Khu vực lên xuống dành cho người dùng xe lăn hoặc gặp khó khăn về vận động.
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Hệ thống cây xanh, cảnh quan môi trường được đầu tư.
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Khu vực vệ sinh khang trang, sạch sẽ, tiện ích.
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Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tiếp nhận, chăm sóc người có công, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội. Cùng đó, cải thiện toàn diện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người có công; xây dựng trung tâm trở thành mô hình điểm trong chăm sóc người có công và người cao tuổi của khu vực.
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Công trình hoàn thành không chỉ là sự bổ sung về cơ sở vật chất mà còn góp phần nâng cao năng lực bảo trợ xã hội, tạo điều kiện để người cao tuổi và các đối tượng yếu thế được chăm sóc tốt hơn, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn trong chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị đưa khu chăm sóc mới vào hoạt động cũng đang được Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh quan tâm triển khai. Đơn vị đang tập trung lên kế hoạch, xây dựng phương án từ việc bố trí nhân lực đến tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, các điều kiện cần thiết, nhằm khai thác hiệu quả công năng của công trình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho các đối tượng.

Ông Phạm Khánh Mười

Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

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Tags:

#an sinh xã hội #Hà Tĩnh #Quỹ Thiện Tâm #Vingroup #chăm sóc người cao tuổi #đối tượng bảo trợ xã hội #công trình 90 tỷ đồng

Chủ đề An sinh xã hội

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