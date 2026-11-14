Hà Tĩnh: Công trình an sinh xã hội khang trang do Vingroup tài trợ 70 tỷ đồng sắp hoàn thành

Trường Lưu trao hỗ trợ 35 mô hình sinh kế cho hộ khó khăn 03/11/2026 07:52 Các mô hình sinh kế ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) tạo điều kiện để người dân phát huy khả năng lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Vì sao hưởng bảo hiểm y tế 100% vẫn phải trả thêm tiền? 03/11/2026 07:15 Người bệnh hưởng bảo hiểm y tế mức 80%, 95% hay 100% chỉ được chi trả trong phạm vi và danh mục quỹ quy định, không phải toàn bộ hóa đơn viện phí.

Hà Tĩnh quan tâm chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi 02/11/2026 12:20 Với hơn 275 nghìn người cao tuổi, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng.

Cảnh báo tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp 02/11/2026 10:35 Tại Hà Tĩnh, tình trạng tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp dù đã có việc làm mới vẫn diễn ra, gây thất thoát quỹ bảo hiểm và ảnh hưởng đến tính công bằng trong thực hiện chính sách.

Hướng dẫn chi tiết quy trình lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 02/11/2026 10:19 Thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Công an các địa phương đang triển khai đợt 2, tập trung vào thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.

Niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết ở Trường Lưu 01/11/2026 10:45 Gần 4 tỷ đồng được huy động để sửa chữa và xây mới 49 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách là nỗ lực của xã Trường Lưu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Người dân phường Bắc Hồng Lĩnh mở hướng thoát nghèo từ mô hình sinh kế 31/10/2026 14:02 Từ những con bê, đàn gà được hỗ trợ, nhiều hộ nghèo ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Giảm 30% thuế thu nhập cho cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng 31/10/2026 09:56 Cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng điều kiện doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 theo Nghị định mới của Chính phủ.

Hà Tĩnh triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 31/10/2026 05:24 Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 tại Hà Tĩnh hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn đối thoại với người dân về an sinh xã hội 29/10/2026 16:51 Thông qua hội nghị đối thoại, lãnh đạo phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Những chính sách mới, nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026 29/10/2026 13:27 Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2026 như lĩnh vực kinh doanh xổ số; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô; lĩnh vực dữ liệu; phổ cập giáo dục mầm non...

Phổ biến những điểm mới của chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 27/10/2026 10:26 Các điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật Việc làm năm 2025 cùng những quy định liên quan được phổ biến đến doanh nghiệp, người lao động tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Tạo sinh kế, tiếp sức người dân Kỳ Xuân vươn lên thoát nghèo 27/10/2026 05:45 Từ các chính sách giảm nghèo, nhiều hộ dân ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã có thêm điều kiện xây dựng mô hình sinh kế phù hợp, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tùng Lộc tiếp sức hộ nghèo cải thiện cuộc sống 24/10/2026 14:05 Từ hỗ trợ con giống, vật tư chăn nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Xuân Lộc trao sinh kế cho các hộ khó khăn 24/10/2026 10:40 Việc triển khai các mô hình sinh kế thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) trong thực hiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 24/10/2026 06:41 Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Hà Tĩnh có 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi 20/10/2026 08:26 Theo quyết định vừa ban hành của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Hà Tĩnh có 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, không có thôn đặc biệt khó khăn.

Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 17/10/2026 09:16 Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chăm lo người nghèo ở Hà Tĩnh đang được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Trang bị kỹ năng nhận diện, hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng 14/10/2026 11:16 Thông qua các chuyên đề và tình huống thực hành, 35 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội ở Hà Tĩnh được nâng cao kỹ năng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố 40 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài 14/10/2026 06:00 BHXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc công bố danh sách các đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo đảm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đầy đủ, đa dạng, an toàn 13/10/2026 08:15 Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu bảo đảm 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đề xuất sửa đổi một số chính sách hưu trí, bảo hiểm xã hội 12/10/2026 07:37 Người hưởng lương hưu được ủy quyền bằng văn bản nhưng bỏ thời hạn 12 tháng, nộp hoặc giải quyết hồ sơ chậm gây thiệt hại cho người hưởng sẽ phải bồi thường... là những chính sách được đề xuất sửa đổi.

Xây dựng nhà xã hội chăm sóc người già độc thân 11/10/2026 09:25 Thủ tướng yêu cầu xây dựng nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa; phát triển điểm chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Tăng phụ cấp công vụ, tiếp thêm động lực cho cán bộ, công chức cấp xã 11/10/2026 05:33 Chính sách tăng phụ cấp công vụ mang đến niềm vui, động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Hà Tĩnh, góp phần giúp họ yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, người có công thêm niềm vui 10/10/2026 05:10 Mức trợ cấp ưu đãi người có công tăng lên 3,012 triệu đồng/tháng góp phần nâng cao đời sống người có công ở Hà Tĩnh và cụ thể hóa chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Số hóa để phục vụ người tham gia bảo hiểm ngày càng tốt hơn 09/10/2026 05:26 Ứng dụng công nghệ số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần đổi mới phương thức quản lý, phục vụ của BHXH tỉnh Hà Tĩnh.

Miễn, giảm tiền thuê nhà cho một số tổ chức từ 16/10 08/10/2026 06:00 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà đối với một số tổ chức, cơ sở thực hiện xã hội hóa và hợp tác xã trên địa bàn. Chính sách có hiệu lực từ ngày 16/10/2026, được áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật Điện lực 07/10/2026 10:32 Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về chế tài đối với việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện; quy hoạch cụm công nghiệp đồng bộ với hạ tầng lưới điện.

Khảo sát việc thực hiện an toàn thực phẩm tại các trường học 05/10/2026 12:16 Việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học ở Hà Tĩnh vẫn còn những khó khăn, nhất là về nhân lực, cơ sở vật chất, lưu mẫu, truy xuất nguồn gốc...