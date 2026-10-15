5 doanh nghiệp Hà Tĩnh được vinh danh toàn quốc vì an sinh xã hội

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên cả nước giai đoạn 2024-2026. Chương trình gặp mặt, biểu dương, tôn vinh dự kiến được tổ chức cùng lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc - Nghĩa đồng bào”.

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một trong những doanh nghiệp đi đầu về công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chương trình nhằm ghi nhận, tôn vinh các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Qua đó, tiếp tục vận động nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh phối hợp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Trong đợt này, Hà Tĩnh có 5 doanh nghiệp được vinh danh, gồm: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh; Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP; Công ty CP Dược Hà Tĩnh và Công ty CP Tập đoàn Thành Huy.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.