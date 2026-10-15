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Xã hội

5 doanh nghiệp Hà Tĩnh được vinh danh toàn quốc vì an sinh xã hội

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Với những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, 5 doanh nghiệp của Hà Tĩnh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vinh danh là những doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2024-2026.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên cả nước giai đoạn 2024-2026. Chương trình gặp mặt, biểu dương, tôn vinh dự kiến được tổ chức cùng lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc - Nghĩa đồng bào”.

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Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một trong những doanh nghiệp đi đầu về công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chương trình nhằm ghi nhận, tôn vinh các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội trong thực hiện công tác an sinh xã hội.
Qua đó, tiếp tục vận động nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

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Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh phối hợp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Trong đợt này, Hà Tĩnh có 5 doanh nghiệp được vinh danh, gồm: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh; Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP; Công ty CP Dược Hà Tĩnh và Công ty CP Tập đoàn Thành Huy.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thông tin khái quát hoạt động an sinh xã hội của các doanh nghiệp Hà Tĩnh được vinh danh:

1. Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh: Là doanh nghiệp FDI quy mô lớn tại Hà Tĩnh, Formosa Hà Tĩnh chú trọng các hoạt động an sinh xã hội trên nhiều lĩnh vực như hỗ trợ giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo việc làm bền vững và cứu trợ khẩn cấp… Từ khi xây dựng nhà máy (năm 2008) đến nay, tổng kinh phí doanh nghiệp dành cho các hoạt động công ích xã hội đạt hơn 169,8 tỷ đồng.

2. Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh: Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng trách nhiệm với cộng đồng, gắn sự phát triển của đơn vị với đời sống người dân địa phương. Giai đoạn 2024-2026, doanh nghiệp đã dành hàng tỷ đồng thực hiện các chương trình khuyến học, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, tri ân gia đình chính sách và cứu trợ thiên tai tại Hà Tĩnh cũng như các địa phương khu vực miền Trung; tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay là gần 1,7 tỷ đồng.

3. Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP: Giai đoạn 2024 đến tháng 9/2026, đơn vị tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tập trung chăm lo người nghèo, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động này lên đến hàng tỷ đồng.

4. Công ty CP Dược Hà Tĩnh: Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là tại những địa bàn khó khăn, vùng biên giới; đồng thời tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ phát động, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã đóng góp hơn 30 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

5. Công ty CP Tập đoàn Thành Huy: Doanh nghiệp tích cực tham gia đỡ đầu xây dựng nông thôn mới trong và ngoài tỉnh, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Với những đóng góp cho cộng đồng, đơn vị đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen và các cấp, ngành ghi nhận, trao giấy chứng nhận “Tấm lòng vàng”.

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Tags:

#Hà Tĩnh 24h #An sinh xã hội #doanh nghiệp Hà Tĩnh

Chủ đề An sinh xã hội

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