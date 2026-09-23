Người dân tự nguyện giao nộp cá thể trăn đất quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Cá thể trăn đất được người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ, bảo tồn.
UBND phường Hà Huy Tập vừa phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) và Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp.
Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23/9, trong lúc dọn dẹp khuôn viên vườn nhà, chị Phạm Thị Giang (trú tổ dân phố 8, phường Hà Huy Tập) phát hiện một cá thể trăn đất. Nhận thấy đây có thể là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, chị Giang đã báo với chính quyền địa phương và Công an phường Hà Huy Tập, đồng thời tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hà Huy Tập đã phối hợp với Công an phường, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) và Vườn Quốc gia Vũ Quang kiểm tra, xác định cá thể trăn đất (tên khoa học Python molurus) thuộc Nhóm IIB, là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cơ quan chức năng đã hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận, bàn giao cá thể trăn theo đúng quy định.
Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn lan tỏa ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ các loài động vật quý hiếm.
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