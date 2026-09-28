Vận động thu hồi vũ khí, phòng ngừa mất an ninh, trật tự từ cơ sở

Người dân Kỳ Thượng tự nguyện giao nộp vũ khí cho lực lượng công an.

Kỳ Thượng là xã miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều thôn ở xa trung tâm, đời sống người dân chủ yếu gắn với nông, lâm nghiệp, thường xuyên sử dụng các loại dao, rựa, cưa, công cụ lao động sắc nhọn trong sinh hoạt, sản xuất, thậm chí vẫn còn thói quen sử dụng các loại vũ khí săn bắn. Do đó, nếu không được quản lý chặt chẽ, những công cụ này rất dễ bị sử dụng sai mục đích hoặc bị cải tạo, biến thành hung khí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Để việc tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phát huy hiệu quả, Công an xã Kỳ Thượng đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT của các thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, gặp gỡ người dân phổ biến các quy định của pháp luật, phân tích rõ những nguy cơ, hậu quả từ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ... Đặc biệt, lực lượng công an đã nêu rõ những vụ việc, tai nạn, sự cố đã từng xảy ra trên thực tế; qua đó, giúp người dân nhận thức rõ việc giao nộp vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách tự bảo vệ bản thân, gia đình và giữ gìn bình yên cho thôn xóm.

Từ tháng 12/2025 đến nay, Công an xã Kỳ Thượng đã vận động thu hồi 14 khẩu súng, 8 vũ khí thô sơ, 58 viên đạn, 3,4 kg pháo tự chế...

Ông Lê Văn Hùng (SN 1963, trú thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Thượng) chia sẻ: “Trước đây, trong lúc đi làm rẫy, tôi đã nhặt được một khẩu súng trường, mang về nhà cất giữ. Sau khi được các đồng chí Công an xã tuyên truyền, giải thích cụ thể các quy định của pháp luật cũng như những nguy cơ tiềm ẩn, tôi đã tự nguyện giao nộp súng để chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn cho gia đình, những người xung quanh”.

Từ tháng 12/2025 đến nay, Công an xã Kỳ Thượng đã vận động thu hồi: 14 khẩu súng, 8 vũ khí thô sơ, 50 viên đạn ghém, 8 viên đạn 7,62 mm, 3,4 kg pháo tự chế... Thiếu tá Trần Khắc Ngọ - Trưởng Công an xã Kỳ Thượng cho biết: “Cùng với vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dao, rựa, công cụ lao động về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không mua bán các loại công cụ bị cấm, không cải tạo, gia công làm tăng tính sát thương, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, không để các đối tượng lợi dụng phục vụ cho hành vi vi phạm pháp luật”.

Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhận quà Tết” của Công an xã Phúc Trạch thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia.

Tại xã Phúc Trạch, để mở màn cho chiến dịch tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Đổi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ nhận quà Tết” vào ngày 27/1/2026, với các phần quà gồm: bánh chưng, gạo nếp, mũ bảo hiểm và lịch Tết. Sau gần 1 tháng triển khai chương trình, người dân tự giác giao nộp 14 khẩu súng, 3 bánh pháo hoa nổ loại 36 quả, 4 vũ khí thô sơ, 2 kiếm, 1 dao phóng lợn, 1 mã tấu, 46 viên đạn, 4 hộp đạn chì...

Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phúc Trạch cho biết: “Từ một hoạt động mang dấu ấn trong dịp tết Bính Ngọ 2026, chương trình đã từng bước trở thành mô hình vận động thường xuyên tại địa phương. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 20 khẩu súng, 58 viên đạn, 6 hộp đạn chì, 20 vũ khí thô sơ, 3 kiếm, 2 dao phóng lợn, 1 mã tấu; 7 bánh pháo hoa nổ loại 36 quả, cùng nhiều vật dụng liên quan do người dân giao nộp”.

Công an xã Kỳ Thượng tiếp nhận vũ khí người dân giao nộp.

Tính từ tháng 12/2025 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động, thu hồi 346 khẩu súng, 1.265 viên đạn; 18 quả lựu đạn, mìn; 7,46 kg thuốc nổ, 108 kíp nổ, 1m dây cháy chậm; 26,55 kg tiền chất thuốc nổ; 48 công cụ hỗ trợ; 256 vũ khí thô sơ và 1 linh kiện để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Trung tá Lê Viết Hùng - Phó Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh) cho biết: "Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản giao trách nhiệm cho các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường, gắn công tác vận động giao nộp với quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phòng ngừa vi phạm. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát từng nhóm người dân; kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, cơ quan với tuyên truyền bằng tin, bài, video trên các nhóm Zalo, Facebook… Thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo công an cấp xã rà soát địa bàn, nắm các trường hợp có khả năng cất giữ vũ khí để tiếp cận, giải thích, vận động giao nộp thông qua gia đình, thôn, tổ dân phố, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua đó, góp phần đảm bảo giữ vững ANTT ngay từ cơ sở".