3 đối tượng khủng bố "Việt Tân" bị bắt khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam

Bộ Công an vừa khởi tố 3 người khai là thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Ngày 28/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Thuận (52 tuổi, quê Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (51 tuổi, trú tại TPHCM) và Thái Công Trường Sơn (46 tuổi, quê Đồng Tháp).
Ba bị can bị điều tra về tội Khủng bố và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Cùng ngày, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam nêu trên.
Trước đó, khoảng 21h50 ngày 18/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) phát hiện, bắt quả tang Thuận, Huy và Sơn đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ khu vực biên giới Campuchia.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung, nhưng có ảnh của Thuận. Người này còn mang theo một hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyen Duc Thuan.
Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo một hộ chiếu Australia mang tên Tran Hiep.
Ngày 19/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bàn giao 3 người cùng hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh. Sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, Thuận, Huy và Sơn khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Ba người mang theo giấy tờ giả, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.
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