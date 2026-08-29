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Bị khởi tố vì dùng hàn the để sản xuất bánh cuốn dai, giòn

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Bà Tưởng Thị Hoè (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) khai nhận sử dụng hàn the với mục đích tạo độ dai, giòn, hạn chế ôi thiu, chống dính máy tráng bánh và đáp ứng tiến độ giao hàng.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tưởng Thị Hoè (SN 1960, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn theo quy định.

Công an tỉnh Sơn La tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tưởng Thị Hoè.
Công an tỉnh Sơn La tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tưởng Thị Hoè.

Trước đó, ngày 26/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND phường Thảo Nguyên và Công an phường Thảo Nguyên tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Hà Thị Đoài, tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 226,5kg nguyên liệu và sản phẩm bánh cuốn, gồm: 199kg bánh cuốn thành phẩm; 15,5kg bánh cuốn trắng chưa có nhân; 12kg bánh cuốn thành phẩm đã xuất bán; 3kg bột nước chưa tráng. Kết quả kiểm nghiệm xác định các mẫu bánh cuốn và bột nước có chứa hàn the.

Theo kết quả kiểm nghiệm, các mẫu bánh cuốn và bột nước đều có chứa hàn the.
Theo kết quả kiểm nghiệm, các mẫu bánh cuốn và bột nước đều có chứa hàn the.

Ngoài ra, tại cơ sở sản xuất lực lượng chức năng thu giữ 1,65kg hàn the đựng trong bao tải dứa có in nhãn “Borax Pentahydrate - Technical Granular”, là chất không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Tưởng Thị Hoè là mẹ chồng của chủ hộ kinh doanh Hà Thị Đoài và là người trực tiếp tham gia sản xuất bánh cuốn tại cơ sở, sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất.

Tại Cơ quan Công an, bà Hòe khai nhận sử dụng hàn the với mục đích tạo độ dai, giòn, hạn chế ôi thiu, chống dính máy tráng bánh và đáp ứng tiến độ giao hàng. Sản phẩm sau khi sản xuất được bán buôn, bán lẻ cho một số đầu mối và tiêu thụ tại địa bàn phường Thảo Nguyên, Chợ km70 và một số hội chợ phiên trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tưởng Thị Hoè về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hàn the (Borax), tên hóa học là natri tetraborat, không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, chất này vẫn bị một số cơ sở lạm dụng để tạo độ dai, giòn, hạn chế ôi thiu và chống dính trong quá trình sản xuất.

Theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023, hàn the không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

Việc sử dụng Hàn the trong thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên, kéo dài. Do đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ quy định về sử dụng phụ gia, không sử dụng hàn the hoặc các chất không được phép trong chế biến thực phẩm.

cand.vn
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#sử dụng chất cấm #sử dụng phụ gia cấm #dùng hàn the để sản xuất bánh

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