Nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý bồi thường của Nhà nước

Chiều 28/8, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và công chức phụ trách công tác bồi thường của Nhà nước thuộc các sở, ban, ngành và các xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai, từng bước bảo đảm đồng bộ, thống nhất. UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp, quy định rõ trách nhiệm, nội dung và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, dù số vụ việc phát sinh không nhiều, bồi thường nhà nước vẫn là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi cán bộ thực hiện phải có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực này chủ yếu kiêm nhiệm, kinh nghiệm xử lý vụ việc còn hạn chế, dẫn đến không ít khó khăn trong tham mưu, phối hợp và giải quyết khi phát sinh.

Bà Lê Thị Việt Phương - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp trình bày các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên Sở Tư pháp Hà Tĩnh truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật này vừa được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026.

Các nội dung tập trung vào quy định về bồi thường nhà nước; trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Báo cáo viên cũng hướng dẫn kỹ năng xác định thiệt hại, thu thập tài liệu, chứng cứ, tổ chức thương lượng, ban hành quyết định giải quyết bồi thường; đồng thời làm rõ trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại và những vướng mắc trong thực tiễn.

Hội nghị là dịp cập nhật kiến thức pháp luật, đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.