Từ hôm nay, đăng tin giả có thể bị báo về cơ quan, khóa vĩnh viễn tài khoản mạng

Đây là quy định được nêu tại Nghị định 328 quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, có hiệu lực từ 5/10.

Theo đó, việc công bố tin giả không đơn thuần là đính chính thông tin sai sự thật mà còn bao gồm cả việc công khai danh tính cá nhân, tổ chức có hành vi phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận tin giả, tin sai sự thật.

Việc công khai danh tính người vi phạm chỉ được tiến hành sau khi cơ quan chức năng có kết luận kiểm chứng, xác minh chính xác và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả thiệt hại thực tế, cơ quan có thẩm quyền sẽ lựa chọn các hình thức công bố, cảnh báo phù hợp.

Thông tin danh tính có thể được gửi trực tiếp về khu dân cư nơi cá nhân cư trú hoặc khu vực bị ảnh hưởng, gửi về cơ quan, tổ chức nơi người vi phạm đang làm việc.

Bên cạnh đó, danh tính người vi phạm còn được công khai trên các cổng thông tin điện tử, trang truyền thông của cơ quan chức năng, ứng dụng VNeID, các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc công bố chính thức ở cấp nhà nước đối với những vụ việc có tác động đặc biệt nghiêm trọng.

Khóa vĩnh viễn tài khoản mạng

Nghị định 328 đặt ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, mạng xã hội xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, họ phải chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung vi phạm ngay sau khi thông tin đó được gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Các nền tảng này có trách nhiệm thiết lập cơ chế báo cáo vi phạm thuận tiện cho người dùng và chặn đứng khả năng đăng tải, chia sẻ đối với các nội dung đã được xác định là tin giả.

Các nền tảng này cũng bắt buộc phải thiết lập đầu mối phối hợp hoạt động liên tục 24/7 với cơ quan chức năng của Bộ Công an để tiếp nhận tức thì các yêu cầu gắn nhãn, công bố, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp phải thực hiện khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn các tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, kênh nội dung phát tán tin giả, đồng thời gỡ bỏ các ứng dụng vi phạm khỏi không gian mạng.

Người dân có thể tố giác tin giả qua VNeID

Người dân và các tổ chức khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả mạo, sai sự thật có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng.

Việc phản ánh, tố giác có thể thực hiện linh hoạt qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng, cổng thông tin điện tử, gửi văn bản hoặc thao tác trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Bộ Công an trực tiếp kiểm chứng, xác minh và xử lý các luồng thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoặc các vụ việc liên quan đến nhiều bộ, ngành và địa phương.

Tin giả, tin sai sự thật là thông tin không có thật hoặc có một phần sự thật xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, gồm các loại thông tin: thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin sai lệch, thông tin giả mạo, thông tin bịa đặt, thông tin vu khống, thông tin xuyên tạc. Khoản 1, Điều 3, Nghị định 328/2026