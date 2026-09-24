Đẩy mạnh tố tụng điện tử, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn

Chiều 24/9, VKSND Khu vực 1 Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo VKSND, TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh; Đồn Biên phòng Cửa Sót, Đồn Biên phòng Thiên Cầm; Hạt Kiểm lâm Thạch Hà, Cẩm Xuyên cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và công an 22 xã, phường trên địa bàn.

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) hướng tới đổi mới thủ tục tố tụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường phân hóa, thực hiện chính sách khoan hồng trong xử lý tội phạm, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền con người và kiểm soát quyền lực trong hoạt động tố tụng.

Hội nghị góp ý về Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo được xây dựng trên 6 định hướng chính sách lớn, gồm: đổi mới thủ tục tố tụng; hoàn thiện thẩm quyền tố tụng, tăng cường kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh tố tụng điện tử; hoàn thiện thủ tục đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; luật hóa các chế định đã được thí điểm và khắc phục những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Dự kiến Bộ luật mới sẽ gồm 522 điều, trong đó 336 điều cơ bản giữ nguyên, 151 điều sửa đổi, bổ sung, 35 điều bổ sung mới và bỏ 5 điều.

Lãnh đạo Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý những nguyên tắc mới như bảo vệ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, hoạt động tố tụng điện tử, áp dụng cách hiểu pháp luật cho người bị buộc tội khi còn nhiều cách hiểu khác nhau, cũng như phân hóa thủ tục và thực hiện chính sách khoan hồng đối với người tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt.

Các ý kiến cũng tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành tố tụng; biện pháp tạm giam, xử lý vật chứng, tài sản và thủ tục rút gọn.

Đại diện Công an các xã, phường phát biểu.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), bảo đảm quá trình xây dựng được tiến hành khẩn trương, khoa học, đúng trình tự, thủ tục và đạt chất lượng cao.