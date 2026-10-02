Thông tin rao bán trục cán thép của Formosa Hà Tĩnh trên mạng xã hội là sai sự thật

(Baohatinh.vn) - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khẳng định thông tin rao bán 36.000 tấn trục cán thép của đơn vị trên mạng xã hội là sai sự thật.
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin rao bán 36.000 tấn trục cán thép tại Formosa Hà Tĩnh. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khẳng định, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.
Theo Formosa Hà Tĩnh, công ty chưa từng chào bán số tài sản nói trên và không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện môi giới, chào bán hoặc giao dịch loại tài sản này. Việc thông tin giả mạo được đăng tải trên mạng xã hội có nguy cơ khiến người dân, doanh nghiệp hiểu nhầm, phát sinh giao dịch và có nguy cơ bị lừa đảo.
Hiện nay, Formosa Hà Tĩnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh nguồn phát tán thông tin, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Formosa Hà Tĩnh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, không tin tưởng, không giao dịch dựa trên các thông tin rao bán tài sản của công ty được đăng tải trên mạng xã hội hoặc các nguồn không chính thức.
Công ty cũng lưu ý, các thông tin liên quan đến tài sản, hoạt động sản xuất - kinh doanh và những nội dung khác của Formosa Hà Tĩnh chỉ có giá trị khi được công bố qua các kênh thông tin chính thức của công ty.
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