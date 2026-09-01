Công cụ AI "siêu phàm" phát hiện bệnh tim chỉ trong chưa đầy 2 giây

Đối với bệnh tim mạch, chẩn đoán sớm là vô cùng quan trọng để cứu sống người bệnh (Trong ảnh: Đặt stent giúp tái thông động mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh/Báo Tin tức và Dân tộc).

Theo báo Anh The Guardian, công nghệ này được huấn luyện trên hàng triệu bệnh nhân và có khả năng trích xuất nhiều thông tin từ điện tâm đồ (ECG) thông thường hơn những gì mắt người có thể nhận biết.

ECG, phương pháp ghi lại hoạt động điện của tim, bao gồm nhịp tim và nhịp điệu, đã là công cụ y tế quan trọng trong chẩn đoán các cơn đau tim và rối loạn nhịp tim trong suốt một thế kỷ. Tuy nhiên, phương pháp này không thể phát hiện một số bệnh tim, trong đó có suy tim và bệnh van tim. Để chẩn đoán những bệnh này, bệnh nhân thường phải thực hiện siêu âm tim và có thể phải chờ đợi hàng tháng.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển công cụ AI có khả năng phát hiện các dấu hiệu suy tim và bệnh van tim - hai trong số những dạng bệnh tim phổ biến - từ kết quả ECG gần như ngay lập tức.

Chi tiết về công nghệ này đã được trình bày trước hàng nghìn đại biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tim mạch châu Âu ở Munich, hội nghị tim mạch lớn nhất thế giới.

Chẩn đoán sớm có ý nghĩa quan trọng đối với bệnh nhân suy tim và bệnh van tim, giúp xác định những người cần được điều trị trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng. Công nghệ này được đánh giá có tiềm năng ứng dụng rộng rãi khi khoảng 1 tỷ xét nghiệm ECG được thực hiện trên toàn thế giới mỗi năm.

Trong thử nghiệm với 67.000 bệnh nhân tại Mỹ, công cụ AI có thể xác định tới 81% số người bị suy tim và tới 90% số người mắc bệnh van tim.

Tiến sĩ Sonya Babu-Narayan, bác sĩ tim mạch tư vấn và giám đốc lâm sàng của Tổ chức Tim mạch Anh (BHF), đơn vị tài trợ cho thử nghiệm, cho biết AI có thể cung cấp kết quả phân tích ECG gần như tức thì. Theo bà, công nghệ này không thể phát hiện tất cả những người mắc bệnh tim, nhưng có tiềm năng xác định sớm những bệnh nhân có nguy cơ cao, qua đó giúp đẩy nhanh quá trình điều trị.

Công nghệ này không thể tự mình chẩn đoán hoặc loại trừ hoàn toàn suy tim hay bệnh van tim, nhưng có thể đưa ra dấu hiệu cho thấy một người có khả năng mắc các bệnh này. Những người có nguy cơ cao có thể được chỉ định siêu âm tim sớm hơn, thay vì phải chờ đợi trong danh sách thông thường.

Giáo sư Fu Siong Ng chuyên ngành tim mạch tại Đại học Imperial College London, cho biết bệnh nhân thường phải chờ vài tháng để được siêu âm tim sau khi được bác sĩ giới thiệu. Theo ông, công nghệ AI có thể giúp xác định những bệnh nhân có nguy cơ cao để họ được ưu tiên siêu âm nhanh chóng hơn.

Giáo sư Ng cũng cho rằng mô hình AI có thể được sử dụng để phân tích tất cả các ECG được thực hiện tại bệnh viện, qua đó phát hiện sớm những người có nguy cơ mắc suy tim và bệnh van tim ngay cả khi họ chưa được nghi ngờ mắc các bệnh này.

Tiến sĩ Ahmed El-Medany, nghiên cứu sinh lâm sàng của BHF và người dẫn đầu phân tích tại Đại học Imperial College London, mô tả công cụ này là một “trí tuệ nhân tạo siêu phàm”. Ông cho biết thách thức tiếp theo là phát triển các thiết bị đọc ECG cầm tay tích hợp AI để các chuyên gia y tế sử dụng.

Cũng trong hội nghị ở Munich, các đại biểu được nghe về một nghiên cứu cho thấy phân tích video khuôn mặt bằng AI có thể nhanh chóng phát hiện bệnh cao huyết áp và tiểu đường type 2 chưa được chẩn đoán.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo và Viện Khoa học Tokyo cho biết phân tích video khuôn mặt dài 5 giây bằng AI có thể hỗ trợ cải thiện việc chẩn đoán. Hàng triệu người mắc cao huyết áp hoặc tiểu đường type 2 nhưng không biết mình mắc bệnh.