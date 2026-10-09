Thứ Apple ra mắt sau iPhone Duo

Logo của Apple cho sự kiện ngày 13/10. Ảnh: @gergjoz/X.

Apple vừa thông báo tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 13/10. Với chủ đề "Welcome home", sự kiện nhiều khả năng tập trung vào các thiết bị nhà thông minh gồm màn hình điều khiển trung tâm, Apple TV 4K và HomePod mini thế hệ mới.

Dựa trên tin đồn, trung tâm nhà thông minh là sản phẩm hoàn toàn mới, kết hợp giữa iPad và HomePod. Thiết bị dự kiến sở hữu màn hình 6 inch, hỗ trợ điều khiển nhà thông minh, gọi FaceTime, xem video, cập nhật tin tức, nhắc lịch hẹn và nhiều tính năng khác.

Màn hình hoạt động chủ yếu bằng giọng nói với trợ lý Siri AI. Apple có khả năng trình làng 2 phiên bản, một mẫu gắn tường và một mẫu để bàn. Theo MacRumors, model để bàn sở hữu chân đế hình bán cầu, thiết kế tương tự iMac G4.

Ngoài màn hình cảm ứng, thiết bị còn tích hợp hệ thống camera và cảm biến nhận diện khoảng cách, giúp phát hiện và hiển thị giao diện tùy chỉnh cho từng người dùng. Sản phẩm có giá đồn đoán khoảng 350 USD.

Phiên bản tiếp theo của HomePod mini dự kiến bổ sung nhiều màu sắc, trang bị chip mạng N1 để cải thiện kết nối Wi-Fi và Bluetooth, cùng bộ xử lý S đời mới nhằm hỗ trợ Siri AI.

Tương tự, Apple TV 4K sẽ sử dụng chip N1 giống HomePod mini, bộ xử lý nâng cấp lên A19 hoặc A19 Pro với RAM nhiều hơn, hỗ trợ Apple Intelligence cùng remote Siri mới.

Cuối cùng, iPad mini với màn hình OLED cũng có thể xuất hiện tại sự kiện. Ngoài tấm nền hiển thị mới, sản phẩm dự kiến cải thiện khả năng kháng nước, chip xử lý nâng lên A20 Pro. Dù vậy, 9to5Mac dẫn tin đồn mới nhất cho biết màn hình thiết bị vẫn chỉ dừng ở 60 Hz.

Ảnh dựng màn hình thông minh của Apple dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Trước đó, Apple được cho đang hợp tác với LG cho một số thiết bị nhà thông minh như chuông cửa, bộ chỉnh nhiệt độ và camera trong nhà. Theo The Verge, có khả năng các sản phẩm cũng sẽ xuất hiện vào ngày 13/10.

Apple chưa công bố lịch trình cụ thể cho sự kiện. Chưa rõ hãng sẽ giới thiệu sản phẩm qua video trực tiếp hay thông cáo báo chí với video ngắn. Một số đại diện truyền thông đã nhận thư mời cho sự kiện "Apple Experience" tại New York vào sáng cùng ngày (giờ địa phương) để trải nghiệm loạt thiết bị mới.

Đầu năm nay, Apple cũng tổ chức sự kiện Experience để giới truyền thông trải nghiệm sản phẩm mới, trong khi thiết bị được giới thiệu bằng thông cáo báo chí trong nhiều ngày. Với sự kiện lần này, nguồn tin từ 9to5Mac cho biết toàn bộ sản phẩm sẽ ra mắt cùng lúc.

Tin đồn cho biết Táo khuyết còn phát triển một số mẫu máy tính Mac để ra mắt vào cuối năm. Tuy nhiên, thời điểm giới thiệu thực tế có thể muộn hơn thay vì ngay trong tháng 10.