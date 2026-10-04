Điều gì khiến phim ngắn AI gây 'nghiện'?

Nửa đêm, Minh Anh (26 tuổi, TP HCM) vẫn thức theo dõi Cô dâu thế thân của ông trùm - bộ phim màn hình dọc gồm 50 tập, mỗi tập khoảng hơn hai phút, tạo bằng AI trên ứng dụng Drama Box. Sau khi xem một mạch chín tập đầu miễn phí, mâu thuẫn được đẩy lên khi nữ chính Lily bị ép thế chỗ chị gái bước vào lễ đường với Dominic Castellano, trùm mafia mang lời đồn từng sát hại vợ cũ.

Khi hôn lễ diễn ra và thân phận kẻ thế thân đứng trước nguy cơ bại lộ, màn hình đột ngột dừng lại kèm thông báo yêu cầu nạp tiền để mở tập kế tiếp. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn tò mò khiến Minh Anh xác thực vân tay mua gói hội viên trị giá hơn 131.000 đồng mỗi tuần.

Trải nghiệm của Minh Anh là phản ứng điển hình của hàng triệu khán giả đang rơi vào "bẫy dopamine" từ làn sóng micro-drama AI. Khác với điện ảnh truyền thống cần thời gian dẫn dắt bối cảnh, các xưởng phim công nghệ triệt để áp dụng công thức "3 giây đầu - 10 giây cuối" để khóa chặt sự chú ý.

Giao diện trang nạp tiền của một ứng dụng xem video ngắn. Ảnh: Bảo Lâm

Theo nghiên cứu của chuyên trang học thuật Frontiers in Psychology, người dùng mạng xã hội hiện dành trung bình 1,7 đến 2,5 giây trước khi quyết định lướt qua một nội dung. Do đó, các tác phẩm thường đảo góc máy liên tục, dùng màu sắc tương phản gắt và nhồi nhét xung đột cực đoan ngay khi mở màn như ngoại tình, tranh giành gia sản hay sỉ nhục người nghèo.

Các xưởng phim dùng AI bóc tách thị hiếu người dùng, sản xuất hàng loạt nội dung theo công thức tổng tài giả nghèo thử lòng, mẹ chồng nàng dâu đối đầu hoặc kẻ yếu thế báo thù. Kịch bản lược bỏ chiều sâu tâm lý, đẩy nhân vật chính bị chèn ép đến tận cùng rồi phản công. Màn lật ngược thế cờ giúp não bộ người xem giải phóng dopamine (chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn và thôi thúc hành vi) của não bộ, tạo cảm giác hả hê tức thì sau chuỗi dồn nén ức chế.

Yếu tố giữ chân người xem tập trung ở 10 giây cuối mỗi tập với thủ pháp kết thúc lửng lơ (cliffhanger), qua chi tiết cánh cửa phòng ngủ chuẩn bị mở ra, kết quả xét nghiệm ADN sắp công bố hay bàn tay chuẩn bị giáng cái tát. Kỹ thuật này vận dụng hiệu ứng tâm lý Zeigarnik - xu hướng não bộ ghi nhớ dai dẳng những sự việc chưa hoàn tất. Việc mạch phim dừng lại ở cao trào, kết hợp tính năng tự động chuyển tập, kích thích sự tò mò khiến khán giả bấm mở tập kế tiếp.

Theo các chuyên gia tâm lý, việc chìm đắm vào dòng phim này phản ánh nhu cầu thoát ly thực tại. Sức hút của phim ngắn màn hình dọc không giới hạn ở người trẻ mà lan sang mọi lứa tuổi, từ giới văn phòng đến người về hưu. Áp lực từ nhịp sống hiện đại cùng chiếc smartphone luôn sẵn trên tay biến định dạng này thành "liều thuốc" giải tỏa nhanh, lấp đầy các khoảng thời gian trống trong giờ nghỉ trưa, lúc chờ xe buýt hay trước giờ ngủ.

Những xung đột đời thường như bất công nơi công sở, áp lực kinh tế hay mâu thuẫn gia đình tái hiện trên màn hình rồi giải quyết nhanh chóng bằng kịch bản trả thù hoặc giàu lên sau một đêm. Người xem tìm thấy sự an ủi ngắn hạn khi dõi theo hành trình của nhân vật chính, nơi mọi ức chế ngoài đời đều có kết thúc viên mãn.

Lâu dần, việc tiêu thụ nội dung siêu ngắn định hình lại thói quen tiếp nhận của não bộ. Khán giả mất dần sự kiên nhẫn với các nội dung có tiết tấu chậm, đòi hỏi suy ngẫm và hình thành phản xạ tìm kiếm kích thích. Sự giải trí từng chặng ngắn tưởng chừng vô hại dần biến thành phản xạ lệ thuộc, khiến người dùng vô thức gắn chặt vào màn hình điện thoại.

Các nền tảng đánh trúng tâm lý hành vi của người dùng để tối ưu nguồn thu. Thay vì thu phí thuê bao cố định hàng tháng như truyền thống, đa phần ứng dụng mở miễn phí 10-15 tập đầu. Đúng vào giai đoạn cốt truyện kịch tính nhất, hệ thống sẽ khóa nội dung và yêu cầu trả tiền để xem tiếp.

Nghiên cứu về kinh tế học hành vi của Đại học George Mason (Mỹ) chỉ ra việc chia nhỏ chi phí thành những khoản thanh toán theo từng tập làm giảm đáng kể tâm lý xót tiền của người xem. Trên thực tế, các ứng dụng như Drama Box hay Reel Short kết hợp linh hoạt cơ chế này với nhiều hình thức thu phí từ bán xu mở lẻ từng tập cho đến các gói thuê bao tuần hoặc tháng. Bằng cách để người dùng chi những khoản tiền nhỏ trước, nền tảng điều hướng họ nâng cấp lên các gói thuê bao định kỳ để tối ưu hóa nguồn thu.

Mặt khác, định dạng phim ngắn AI bộc lộ nhiều hạn chế về chất lượng nghệ thuật. Giới phê bình nhận định phần lớn tác phẩm mắc lỗi logic kịch bản, lời thoại sáo rỗng do phụ thuộc vào thuật toán tạo văn bản tự động. Việc lạm dụng chiêu trò giật gân biến nhiều video thành chiêu trò câu khách hơn là một tác phẩm hoàn chỉnh.

Dù còn tranh cãi về nội dung, công nghệ AI giúp các nhà sản xuất tối ưu chi phí và mở rộng quy mô làm phim. Tuy nhiên, thị trường cũng xuất hiện cơ chế thanh lọc từ người xem. Báo cáo từ nền tảng theo dõi truyền thông DataEye ghi nhận tình trạng khán giả dần "bội thực" trước những kịch bản rập khuôn, khiến tỷ lệ rời bỏ tăng mạnh ở các tác phẩm thiếu chất lượng. Để giữ chân công chúng, nhiều xưởng phim phải nâng cấp hình ảnh và đầu tư kịch bản.

Trước sức hút của định dạng này, chuyên gia khuyến nghị người dùng chủ động kiểm soát cả hành vi lẫn tài chính. Theo giáo sư tâm lý Adam Alter (Đại học New York, tác giả cuốn Irresistible), giải pháp hữu hiệu để thoát bẫy tâm lý dopamine là tắt tính năng tự động chuyển tập và giới hạn thời gian dùng ứng dụng trên điện thoại. Ngoài ra, việc tắt tính năng thanh toán nhanh qua sinh trắc học cũng giúp người xem tránh vung tay cho những gói nạp tiền.

Hiện nhiều quốc gia ráo riết thiết lập ranh giới quản lý nhằm cân bằng giữa khuyến khích công nghệ và ngăn chặn hệ lụy xã hội. Trung Quốc - cái nôi của mô hình micro-drama - là một trong những thị trường siết chặt kiểm soát sớm nhất.

Cơ quan Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc yêu cầu mọi phim ngắn phát hành trên các nền tảng số phải đăng ký và qua kiểm duyệt nội dung, đồng thời cấm các kịch bản cổ xúy tư tưởng độc hại, phân biệt giàu nghèo cực đoan hay giật gân rẻ tiền. Từ ngày 1/9, quy định mới bắt buộc phim được tạo hoặc sản xuất bằng AI phải có dấu hiệu nhận diện ở từng tập, nhằm hạn chế gian lận thông tin và nội dung giả mạo.

Thị trường toàn cầu hiện có hơn 700 ứng dụng phim ngắn (chưa tính hệ sinh thái nội địa Trung Quốc), theo dữ liệu hồi tháng 5 của Sensor Tower. Ảnh: MagicLight AI

Ở các nước thuộc Liên minh châu Âu, trọng tâm quản lý dồn vào bản quyền và minh bạch dữ liệu. Đạo luật AI (EU AI Act) buộc các nhà cung cấp mô hình AI đa dụng phải công bố bản tóm tắt đủ chi tiết về nội dung dùng để huấn luyện, đồng thời gắn nhãn để người dùng nhận biết nội dung do máy tạo ra.

Tại Việt Nam, thị trường phim ngắn màn hình dọc và nội dung do AI hỗ trợ chủ yếu vận hành tự phát trên các nền tảng xuyên biên giới. Hôm 25/9, Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng tại Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ phim, phim ngắn đang phát hành. Các đơn vị phải tuân thủ nghiêm quy định về phân loại độ tuổi, hiển thị kết quả và chịu trách nhiệm nội dung trước khi cung cấp đến người xem. Nếu chưa đủ điều kiện tự phân loại, doanh nghiệp phải đề nghị cơ quan quản lý thẩm định.

Cục Điện ảnh phối hợp cơ quan chức năng hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo Nghị định 87/2026, mức phạt tiền có thể lên tới 100 triệu đồng kèm biện pháp buộc gỡ bỏ phim. Trường hợp phát hành phim thuộc diện bị cấm, đơn vị vi phạm bị buộc xóa nội dung, nộp lại số lợi bất hợp pháp hoặc bị đình chỉ hoạt động phổ biến phim có thời hạn.

Theo Frontiers, European Commission, Xinhua