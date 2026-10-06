iPhone 18 giảm chạm sàn, iPhone Duo gần 100 triệu vẫn cháy hàng - Bảng giá tháng 10/2026

Cùng cập nhật bảng giá iPhone 18 và Duo trong tháng 10/2026 để đưa ra lựa chọn thích hợp.

Bảng giá iPhone 18 và iPhone Duo tháng 10/2026

Trong tháng 10/2026, iPhone 18 Pro và Pro Max đã dễ tiếp cận hơn so với giai đoạn đầu. Đặc biệt tại CellphoneS, khi áp dụng chương trình khuyến mãi, giá cuối sở hữu iPhone 18 Pro chỉ còn từ 36.790.000đ cho bản 256GB.

Phiên bản

Dung lượng

Giá tháng 10/2026

iPhone 18 Pro

256GB

36.790.000đ

iPhone 18 Pro

512GB

43.490.000đ

iPhone 18 Pro

1TB

53.990.000đ

iPhone 18 Pro

2TB

77.999.000đ

iPhone 18 Pro Max

256GB

39.990.000đ

iPhone 18 Pro Max

512GB

46.490.000đ

iPhone 18 Pro Max

1TB

57.490.000đ

iPhone 18 Pro Max

2TB

76.990.000đ



Giá iPhone 18 và iPhone Duo trong tháng 10/2026

Trong khi iPhone Duo vẫn giữ vị thế của một mẫu máy rất đắt đỏ. Đáng chú ý, bản Duo 1TB có giá cao nhưng sức hút vẫn lớn, cụ thể như:

Phiên bản

Dung lượng

Giá tháng 10/2026

iPhone Duo

256GB

64.999.000đ

iPhone Duo

512GB

71.499.000đ

iPhone Duo

1TB

84.499.000đ

iPhone Duo

2TB

103.999.000đ



iPhone Duo 1TB gần 100 triệu có gì tạo nên sức hút?

iPhone Duo 1TB tạo khác biệt ở trải nghiệm màn hình gập cho phép chuyển từ màn hình ngoài nhỏ gọn sang không gian hiển thị lớn chỉ với một thao tác mở máy. Khi xem phim, đọc tài liệu hay chạy song song nhiều ứng dụng, màn hình lớn giúp nội dung dễ quan sát và thao tác thoải mái hơn.

Nổi bật với thiết kế màn hình gập mới

Dung lượng 1TB là điểm cộng đáng chú ý với người thường xuyên quay video, chụp ảnh hoặc lưu nhiều dữ liệu trực tiếp trên máy. Đây cũng là lý do mức giá gần 100 triệu đồng vẫn có sức hút với nhóm người dùng ưu tiên trải nghiệm cao cấp và cần không gian lưu trữ lớn.

iPhone 18 Pro và Pro Max giảm giá nhưng vẫn đáng cân nhắc

Sau một thời gian mở bán, mức giá iPhone 18 Pro và Pro Max đã có điều chỉnh, giúp người mua ở thời điểm tháng 10/2026 dễ tiếp cận hơn so với giai đoạn đầu. Dù vậy, giá bán vẫn thuộc phân khúc cao cấp nhưng đổi lại là trải nghiệm sử dụng ổn định, từ hiệu năng xử lý chip A20 Pro, camera 48MP Pro Fushion đến màn hình phục vụ tốt cả giải trí và công việc.

Khi đặt cạnh iPhone Duo, bản Pro phù hợp với người thích thiết kế gọn chỉ 6.3 inch, dễ cầm và muốn cân đối giữa trải nghiệm với chi phí. Trong khi đó, Pro Max mang lại không gian hiển thị 6.9 inch lớn hơn và thời lượng sử dụng dài hơn phù hợp với người thường xem video, chơi game hoặc làm việc trên điện thoại.

Mua iPhone 18 và iPhone Duo chính hãng tại CellphoneS

Mua iPhone 18 và Duo chính hãng tại CellphoneS là lựa chọn phù hợp nếu bạn ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chính sách bảo hành đầy đủ. Sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi, iPhone 18 Pro hiện có giá khởi điểm chỉ từ khoảng 36,79 triệu đồng, trong khi phiên bản Pro Max sở hữu mức giá chỉ từ 39,99 triệu đồng tùy theo dung lượng lưu trữ.

Khi mua iPhone 18 Pro, Pro Max và iPhone Duo tại CellphoneS, khách hàng có thể nhận trợ giá thu cũ lên đến 5 triệu đồng, giảm đến 2 triệu đồng tùy theo điều kiện chương trình.

Với iPhone Duo, hiện CellphoneS đang mở chương trình đặt cọc iPhone Duo 512GB chính hãng từ 19:00 ngày 16/10. Khách hàng đăng ký đặt trước không chỉ đảm bảo nhận máy sớm mà còn nhận trọn bộ ưu đãi hấp dẫn. Người dùng có thể truy cập website cellphones.com.vn hoặc ghé cửa hàng CellphoneS gần nhất để kiểm tra điều kiện chi tiết và đặt mua sản phẩm với mức giá tối ưu nhất.

Tháng 10/2026, giá iPhone 18 đã có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi iPhone Duo vẫn giữ sức hút dù phiên bản cao cấp có mức giá gần 100 triệu đồng. Theo dõi CellphoneS để cập nhật bảng giá, ưu đãi và thông tin mới nhất về iPhone thế hệ mới trong thời gian tới.