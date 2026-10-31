Mã độc nhắm vào iPhone: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân

Ngân hàng VietinBank cảnh báo khách hàng về mã độc P7 DarkSword từ ngày 24-10; ngày 25-10, Agribank và BIDV tiếp tục đưa ra khuyến cáo. Theo BIDV, DarkSword có thể xâm nhập iPhone khi người dùng truy cập website hoặc quảng cáo chứa mã độc.

Agribank đề nghị khách hàng không mở đường link đáng ngờ gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội. Khách hàng cũng không nên tải tệp, ứng dụng không rõ nguồn gốc hay nhập thông tin ngân hàng trên các đường dẫn thiếu tin cậy.

Đến ngày 26-10, Vietcombank đăng tải thông báo về hai mã độc Coruna và DarkSword, cảnh báo nguy cơ đánh cắp thông tin bảo mật, mật khẩu, mã OTP và dữ liệu cá nhân trên iPhone. Theo khuyến cáo của Vietcombank, các mã độc này có thể khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị iOS, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin.

Ngân hàng yêu cầu khách hàng cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất được Apple hỗ trợ, chỉ cài đặt ứng dụng từ nhà phát triển uy tín, rà soát quyền truy cập và không tùy tiện cấp quyền truy cập màn hình, trợ năng, quản lý thiết bị hoặc cài đặt hồ sơ cấu hình khi chưa rõ mục đích.

Đáng chú ý, nguy cơ không chỉ xuất hiện khi người dùng chủ động tải ứng dụng lạ hoặc nhấn vào đường dẫn đáng ngờ. Một số phương thức tấn công có thể lợi dụng lỗ hổng trên trình duyệt và hệ điều hành, khiến thiết bị có nguy cơ bị xâm nhập khi truy cập website hoặc nền tảng có chứa thành phần quảng cáo độc hại.

Nhân viên BIDV hướng dẫn khách hàng sử dụng điện thoại thông minh khi giao dịch tại quầy. Ảnh: BIDV

Coruna và DarkSword là hai bộ công cụ khai thác lỗ hổng trên iPhone, nhắm vào các phiên bản iOS cũ. Ngày 21-10, các chuyên gia bảo mật cảnh báo mã độc tiếp tục được phát tán qua quảng cáo độc hại và các thành phần nhúng trên website.

Trước đó, ngày 9-10, biến thể P7 DarkSword được phát hiện trên một chiếc iPhone nhiễm mã độc của nhân viên một tổ chức tài chính. Điểm đáng chú ý là P7 không khai thác lỗ hổng iOS mới mà là mã độc được cài vào thiết bị sau khi tấn công thành công. Apple đã phát hành các bản vá bảo mật, kể cả cho những mẫu iPhone không thể nâng cấp lên iOS 26.

Những diễn biến trên cho thấy phương thức phát tán mã độc ngày càng phức tạp, không chỉ dựa vào việc dụ người dùng tải ứng dụng hay nhấn vào đường dẫn lạ mà còn lợi dụng các thành phần kỹ thuật được tích hợp trên website và nền tảng quảng cáo.

Khi thiết bị bị xâm nhập, mật khẩu, thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân và các thông tin nhạy cảm lưu trữ trên máy có thể trở thành mục tiêu thu thập. Nếu bị lợi dụng, những dữ liệu này có thể tiếp tục phục vụ hành vi giả mạo, chiếm đoạt tài khoản hoặc lừa đảo tài chính.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Giám đốc Công nghệ kiêm Giám đốc Khối dịch vụ công nghệ mới, FPT IS, Tập đoàn FPT. Ảnh: BTC

Tại phiên thảo luận chuyên đề “Ngân hàng số đáng tin cậy: Thúc đẩy đổi mới thanh toán và tăng cường phòng chống gian lận” trong khuôn khổ Smart Banking 2026, ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Công nghệ kiêm Giám đốc Khối dịch vụ công nghệ mới, FPT IS, Tập đoàn FPT đã phân tích hai nhóm rủi ro nổi bật mà ngân hàng cần ưu tiên giải quyết, gồm nguy cơ tấn công trực tiếp vào hệ thống công nghệ và gian lận nhắm vào khách hàng thông qua giả mạo, thao túng tâm lý.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt, hai nhóm rủi ro này ngày càng khó tách rời, bởi phần lớn các vụ xâm nhập hiện nay bắt đầu từ việc đánh lừa con người, sau đó mới xâm nhập hệ thống bằng thông tin đăng nhập hợp lệ.

Để tăng cường bảo vệ giao dịch số, các chuyên gia đề xuất kết nối các hệ thống giám sát an ninh mạng, phát hiện gian lận và phòng, chống rửa tiền, qua đó nâng cao khả năng nhận diện và ứng phó rủi ro theo thời gian thực. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng không chỉ phát hiện những dấu hiệu bất thường riêng lẻ mà còn có thể liên kết dữ liệu để nhận diện nguy cơ xuyên suốt quá trình đăng nhập, xác thực và thực hiện giao dịch.

Đối với khách hàng, các ngân hàng khuyến cáo cần cập nhật hệ điều hành iOS lên phiên bản mới nhất được Apple hỗ trợ, bật chế độ tự động cập nhật để hạn chế nguy cơ bị khai thác các lỗ hổng đã được khắc phục.

Người dùng chỉ nên cài đặt ứng dụng từ nhà phát triển uy tín, thường xuyên rà soát quyền truy cập, gỡ bỏ ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc không còn sử dụng. Đặc biệt, không tùy tiện cấp quyền truy cập màn hình, trợ năng, quản lý thiết bị hay cài đặt hồ sơ cấu hình khi chưa xác định rõ mục đích.

Khách hàng cũng cần tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã PIN, mã OTP, thông tin thẻ và thông tin đăng nhập ngân hàng số; không cung cấp những dữ liệu này cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Khi nghi ngờ thiết bị bị nhiễm mã độc, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để được hỗ trợ khóa dịch vụ ngân hàng số và thẻ khi cần thiết; đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý thiết bị theo hướng dẫn kỹ thuật an toàn. Trường hợp đã phát sinh thiệt hại, khách hàng cần lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an.