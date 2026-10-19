ĐVTN, sinh viên Trung cấp Nghề Hà Tĩnh hưởng ứng giải chạy UpRace 2026

Lộc Hà trao bê giống, "tiếp sức" cho các hộ khó khăn 14/10/2026 10:31 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được nhận bê giống để cải thiện sinh kế.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ 140 triệu đồng xây nhà tình nghĩa 13/10/2026 10:50 Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ tổng kinh phí 140 triệu đồng xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Kinh.

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh 12/10/2026 14:00 Các chương trình, kế hoạch, phong trào hướng về người nghèo ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) vừa giúp lan tỏa giá trị nhân văn vừa là nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội.

Trao mái ấm, tiếp động lực cho hộ khó khăn tại Đức Đồng 11/10/2026 08:57 Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) đã tích cực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT trao gần 165 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn 10/10/2026 14:37 Qua sự lan tỏa của chương trình “Vòng tay nhân ái” của Báo và PTTH Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lộc và Cẩm Bình đã được hỗ trợ số tiền gần 165 triệu đồng.

Người cựu TNXP hơn 15 năm lặng lẽ chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ 10/10/2026 14:07 Hơn 15 năm qua, một người phụ nữ ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vẫn lặng lẽ chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ bằng lòng biết ơn chân thành với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ 10/10/2026 12:33 Sự chung tay của chính quyền và cộng đồng đã giúp người yếu thế ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) hiện thực hóa ước mơ an cư, tạo động lực giảm nghèo bền vững.

Thêm điểm tựa giúp người nghèo Xuân Lộc ổn định cuộc sống 09/10/2026 10:45 Từ việc xây dựng nhà ở, trao con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân có thêm điểm tựa ổn định cuộc sống.

Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ 08/10/2026 17:13 Thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) được hỗ trợ bê giống để cải thiện sinh kế, tích lũy tài sản, có thêm cơ hội thoát nghèo.

Trao mô hình sinh kế, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo 08/10/2026 10:38 Chương trình trao tặng mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" ở Hà Tĩnh

Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng 08/10/2026 05:26 Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.

Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ 07/10/2026 13:52 Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã có mái ấm kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

Kỳ Khang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 05/10/2026 17:26 Tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Gom yêu thương, lan tỏa nghĩa tình đến người khó khăn 05/10/2026 07:57 Với tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực để chăm cho những cảnh đời khó khăn, lan tỏa nghĩa tình trong cuộc sống

Sớm tu sửa những cây cầu xuống cấp vùng ngoài đê La Giang 04/10/2026 10:27 Sau hàng chục năm khai thác, nhiều cầu dân sinh khu vực ngoài đê La Giang (Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi đây là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Ngày hội tình nguyện Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp nhận 130 đơn vị máu 03/10/2026 11:02 Ngày hội tình nguyện “Welcome K19” của Trường Đại học Hà Tĩnh thu hút hơn 600 sinh viên tham gia hiến 130 đơn vị máu và kết nối tân sinh viên với câu lạc bộ của nhà trường.

Bất an trước tình trạng sạt lở bờ sông Rào Nổ 03/10/2026 09:24 5 năm trở lại nay, bờ sông Rào Nổ, đoạn qua thôn Long Giang, xã Hương Bình (Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều gia đình đã phải chuyển đến nơi khác sinh sống.

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh người bố nghèo nuôi 3 con trong khốn khó 02/10/2026 14:15 Bi kịch bất ngờ ập đến khi người vợ đột ngột qua đời, bỏ lại anh Nguyễn Văn Đoài (thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 3 đứa con thơ dại trong cảnh nghèo khó.

Lãnh đạo phường Thành Sen thăm hỏi gia đình nạn nhân bị đuối nước ở hồ Bảy Mẫu 01/10/2026 18:36 Đại diện lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã trao 10 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo cùng sự đóng góp của cán bộ, công chức phường, góp phần hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo người dân khó khăn ở Sông Trí 30/09/2026 08:50 Bằng nguồn lực xã hội hóa, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 37 căn nhà cùng nhiều hoạt động an sinh, góp phần chăm lo đời sống người dân khó khăn.

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật 28/09/2026 05:18 Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.

Hơn 400 tình nguyện viên tham gia hiến máu hưởng ứng "80 ngày hành động vì cộng đồng" 26/09/2026 09:28 Hoạt động hiến máu tình nguyện tại cụm liên xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Toàn Lưu (Hà Tĩnh) góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác chữa bệnh, đồng thời hưởng ứng "80 ngày hành động vì cộng đồng".

Những mô hình sinh kế tạo điểm tựa cho người nghèo ở Gia Hanh 26/09/2026 07:08 Hơn 80 mô hình sinh kế với những con giống được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm động lực để người dân phát triển chăn nuôi, có thêm nguồn thu, ổn định cuộc sống.

Xã Cẩm Trung kết nối, đỡ đầu 11 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn 25/09/2026 16:50 Xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chung tay đỡ đầu 11 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm điểm tựa để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Cần bố trí cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Trung tâm 23/09/2026 15:00 Lượng phương tiện qua lại ngày càng lớn, trong khi chưa có đèn tín hiệu nên ngã tư giao giữa quốc lộ 8 và đường Trung tâm (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cô giáo dạy mỹ thuật ở Hà Tĩnh 22 lần hiến máu tình nguyện 23/09/2026 05:16 Với nghĩa cử cao đẹp, cô giáo Dương Thị Thủy (SN 1976, Trường THCS Nguyễn Xí, xã Cổ Đạm) đã có 22 lần hiến máu cứu người, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen.

Trao 200 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở xã Tứ Mỹ 20/09/2026 11:29 Những món quà thiết thực góp phần sẻ chia yêu thương, tiếp thêm động lực để các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) vươn lên trong cuộc sống.

Cảnh giác lừa đảo núp bóng chương trình tặng quà Trung thu 20/09/2026 05:00 Lợi dụng nhu cầu tặng quà, hỗ trợ trẻ em dịp Tết Trung thu, các đối tượng xấu giả mạo cơ quan, tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương" 19/09/2026 19:13 Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt