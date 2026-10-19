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Cộng đồng

ĐVTN, sinh viên Trung cấp Nghề Hà Tĩnh hưởng ứng giải chạy UpRace 2026

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Gần 500 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đã đồng loạt tham gia chạy hưởng ứng giải chạy Uprace 2026.

Chiều 19/10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh tổ chức hưởng ứng Lễ phát động, triển khai chạy tập trung Giải chạy vì cộng đồng - UpRace 2026.

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Tại khu vực bờ hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen), gần 500 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đã đồng loạt tham gia chạy hưởng ứng giải chạy Uprace 2026.
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Đây là giải chạy vì cộng đồng, người tham gia có thể chạy bộ hoặc đi bộ vào thời gian, địa điểm phù hợp và ghi nhận kết quả qua ứng dụng UpRace. Mỗi km hợp lệ được các nhà tài trợ quy đổi thành tiền để đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện.
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Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia chạy hưởng ứng trong không khí sôi nổi, hào hứng, thể hiện tinh thần vui khỏe, đoàn kết, trách nhiệm và an toàn.

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất. Đồng thời, kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ những người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tinh thần sẻ chia trong xã hội.

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Tags:

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Chủ đề An sinh xã hội

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