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Cộng đồng

Lại xuất hiện 2 loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng

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Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 9854/NHNN-PHKQ gửi các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng và Kho bạc Nhà nước cảnh báo về sự xuất hiện của hai loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng trong lưu thông.

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Theo văn bản số 9854/NHNN-PHKQ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, loại tiền giả thứ nhất là polymer mệnh giá 500.000 đồng in trên nền giấy thường, mang vần seri NQ và được phủ một lớp nilon lên toàn bộ hai mặt tờ tiền.

Tờ tiền được làm giả các cửa sổ bằng cách khoét thủng nền giấy rồi phủ nilon, đồng thời tác động lên bề mặt để tạo các vết lồi lõm nhằm đánh lừa cảm giác tay khi sờ vào cụm số mệnh giá nhỏ.

Khi quan sát kỹ, loại tiền giả này có hình ảnh và hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu được in chung với hình ảnh mặt trước và hoàn toàn không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ chỉ là các dải mực nhòe.

Đặc biệt, khi soi dưới đèn cực tím, nền giấy cùng seri dọc và ngang đều không phát quang, đồng thời các yếu tố bảo an cốt lõi như hình bóng chìm, dây bảo hiểm, mực kim loại lấp lánh hay mực không màu phát quang đều chưa được làm giả.

Loại tiền giả thứ hai được ghi nhận là polymer mệnh giá 50.000 đồng, in trên giấy thường với vần seri VH và được phủ một lớp nilon mỏng trên cả hai mặt.

Tương tự, loại tiền này có hoa văn mờ nhạt, dây bảo hiểm mờ không thể nhìn thấy các ký tự số 50.000 bên trên, hình định vị không chồng khớp khi soi trước nguồn sáng và mảng ký tự siêu nhỏ chỉ là dải mực nhòe.

Cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy dán nilon, hình ẩn nổi không hiển thị rõ chữ "NH" như tiền thật. Điểm đáng lưu ý dưới đèn cực tím là nền giấy phát quang trong khi seri dọc và ngang lại không phát quang, các yếu tố bảo an cao cấp như nét in nổi, hình bóng chìm hay mực không màu phát quang cũng hoàn toàn vắng bóng.

Trước tình hình các loại tiền giả xuất hiện với thủ đoạn ngày càng tinh vi, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan nhanh chóng thông báo rộng rãi đặc điểm nhận dạng tới các đơn vị và người dân, nâng cao cảnh giác trong giao dịch tiền mặt, chủ động phòng, chống tiền giả, bảo vệ an toàn tài sản của người dân.

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Tags:

#tiền giả polymer #Ngân hàng Nhà nước #Kho bạc Nhà nước

Chủ đề Hàng giả

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