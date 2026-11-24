(Baohatinh.vn) - Trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến ảnh chân dung thành hình hoạt hình, mô hình đồ chơi hay tác phẩm nghệ thuật đang thu hút nhiều người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, việc tùy tiện tải ảnh cá nhân lên các nền tảng không rõ nguồn gốc có thể khiến dữ liệu khuôn mặt bị thu thập, khai thác trái phép.
Những ứng dụng AI chỉnh sửa, ghép ảnh ngày càng đa dạng, cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh độc đáo chỉ với vài thao tác. Sự tiện lợi, mới lạ khiến nhiều người hào hứng chia sẻ ảnh cá nhân, thậm chí ảnh gia đình, trẻ em lên các website, ứng dụng trực tuyến mà chưa tìm hiểu kỹ về độ an toàn và chính sách bảo mật.
Đáng lo ngại, hình ảnh cá nhân có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng ngoài mục đích ban đầu. Thậm chí, chúng có thể bị cắt ghép thành video, hình ảnh giả mạo (Deepfake) để phục vụ hành vi lừa đảo, bôi nhọ danh dự, tống tiền. Các đối tượng xấu còn lợi dụng những trào lưu này để phát tán đường link giả mạo, dụ người dùng cài đặt phần mềm chứa mã độc hoặc chiếm quyền truy cập thiết bị.
Để phòng ngừa rủi ro, người dân chỉ nên sử dụng ứng dụng AI có nguồn gốc rõ ràng, tìm hiểu kỹ chính sách bảo mật và phạm vi sử dụng dữ liệu; hạn chế tải lên hình ảnh gia đình, trẻ em cùng các thông tin nhạy cảm. Không truy cập đường link lạ, tùy tiện cấp quyền truy cập hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho các nền tảng không đáng tin cậy.
Khi phát hiện dấu hiệu bị đánh cắp thông tin, nhiễm mã độc hoặc phát sinh giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng bảo vệ tài khoản, liên hệ ngân hàng nếu liên quan đến tài chính và trình báo cơ quan Công an gần nhất.
Sự tiện lợi của công nghệ không đồng nghĩa với việc có thể xem nhẹ an toàn dữ liệu. Mỗi người cần thận trọng trước khi chia sẻ hình ảnh cá nhân trên không gian mạng, tránh để một trào lưu giải trí trở thành kẽ hở cho các hành vi xâm phạm quyền riêng tư.
Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của chính quyền địa phương đến sự chung tay, góp sức của cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã được sống trong những ngôi nhà kiên cố, khang trang.
Nguồn kinh phí không chỉ góp phần giúp các gia đình khó khăn ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của MTTQ và cộng đồng đối với các gia đình còn khó khăn.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Từ hỗ trợ con giống, vật nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa các mô hình sinh kế trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 9854/NHNN-PHKQ gửi các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng và Kho bạc Nhà nước cảnh báo về sự xuất hiện của hai loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng trong lưu thông.
Lợi dụng sự tương đồng về hình dáng giữa các ký tự, các đối tượng lừa đảo tạo tên miền gần giống website chính thức để dẫn dụ người dùng truy cập, đánh cắp thông tin đăng nhập, mã OTP và dữ liệu thanh toán nhằm chiếm đoạt tài sản.