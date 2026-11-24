Những ứng dụng AI chỉnh sửa, ghép ảnh ngày càng đa dạng, cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh độc đáo chỉ với vài thao tác. Sự tiện lợi, mới lạ khiến nhiều người hào hứng chia sẻ ảnh cá nhân, thậm chí ảnh gia đình, trẻ em lên các website, ứng dụng trực tuyến mà chưa tìm hiểu kỹ về độ an toàn và chính sách bảo mật.

Ảnh minh họa từ daidoanket.vn.

Đáng lo ngại, hình ảnh cá nhân có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng ngoài mục đích ban đầu. Thậm chí, chúng có thể bị cắt ghép thành video, hình ảnh giả mạo (Deepfake) để phục vụ hành vi lừa đảo, bôi nhọ danh dự, tống tiền. Các đối tượng xấu còn lợi dụng những trào lưu này để phát tán đường link giả mạo, dụ người dùng cài đặt phần mềm chứa mã độc hoặc chiếm quyền truy cập thiết bị.

Để phòng ngừa rủi ro, người dân chỉ nên sử dụng ứng dụng AI có nguồn gốc rõ ràng, tìm hiểu kỹ chính sách bảo mật và phạm vi sử dụng dữ liệu; hạn chế tải lên hình ảnh gia đình, trẻ em cùng các thông tin nhạy cảm. Không truy cập đường link lạ, tùy tiện cấp quyền truy cập hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho các nền tảng không đáng tin cậy.

Khi phát hiện dấu hiệu bị đánh cắp thông tin, nhiễm mã độc hoặc phát sinh giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng bảo vệ tài khoản, liên hệ ngân hàng nếu liên quan đến tài chính và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Sự tiện lợi của công nghệ không đồng nghĩa với việc có thể xem nhẹ an toàn dữ liệu. Mỗi người cần thận trọng trước khi chia sẻ hình ảnh cá nhân trên không gian mạng, tránh để một trào lưu giải trí trở thành kẽ hở cho các hành vi xâm phạm quyền riêng tư.