Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức hưởng ứng giải chạy UpRace 2026

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đồng loạt hưởng ứng giải chạy UpRace 2026, tạo thói quen rèn luyện thể chất, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.
Sáng 19/10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức tổ chức hưởng ứng Lễ phát động, triển khai chạy tập trung Giải chạy vì cộng đồng - UpRace 2026.
Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất. Đồng thời, kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ những người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tinh thần sẻ chia trong xã hội.
Từ việc xây dựng nhà ở, trao con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân có thêm điểm tựa ổn định cuộc sống.
Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
Hoạt động hiến máu tình nguyện tại cụm liên xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Toàn Lưu (Hà Tĩnh) góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác chữa bệnh, đồng thời hưởng ứng "80 ngày hành động vì cộng đồng".
Hơn 80 mô hình sinh kế với những con giống được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm động lực để người dân phát triển chăn nuôi, có thêm nguồn thu, ổn định cuộc sống.