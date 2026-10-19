Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức hưởng ứng giải chạy UpRace 2026

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đồng loạt hưởng ứng giải chạy UpRace 2026, tạo thói quen rèn luyện thể chất, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

bqbht_br_aimg-2069.jpg
Đại biểu tham dự lễ hưởng ứng.

Sáng 19/10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức tổ chức hưởng ứng Lễ phát động, triển khai chạy tập trung Giải chạy vì cộng đồng - UpRace 2026.

bqbht_br_aimg-2057.jpg
Gần 800 cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức tham gia hưởng ứng Lễ phát động, triển khai chạy tập trung Giải chạy vì cộng đồng - UpRace 2026.
bqbht_br_aimg-2065.jpg
Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh kêu gọi sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng Giải chạy UpRace, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.
bqbht_br_aimg-2075.jpg
Cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức đã đồng loạt hưởng ứng giải chạy.
bqbht_br_aimg-2081.jpg
UpRace là sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí trên nền tảng web và ứng dụng di động, dành cho tất cả mọi người.
bqbht_br_aimg-2083.jpg
Với thông điệp “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình - Run for a Rising Vietnam”, chương trình diễn ra trong 23 ngày (từ ngày 10/10 đến hết ngày 1/11/2026). Người tham gia có thể chạy bộ hoặc đi bộ tại địa điểm, thời gian phù hợp; kết quả được ghi nhận qua ứng dụng UpRace
bqbht_br_aimg-2084.jpg
Mỗi kilomet hoàn thành tương ứng với 1.000 đồng đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất. Đồng thời, kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ những người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Tin liên quan

Tags:

#UpRace #chạy bộ #Việt - Đức #giáo dục #cộng đồng #thể thao #hỗ trợ #Hà Tĩnh

Chủ đề An sinh xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh

Các chương trình, kế hoạch, phong trào hướng về người nghèo ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) vừa giúp lan tỏa giá trị nhân văn vừa là nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội.
Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Sự chung tay của chính quyền và cộng đồng đã giúp người yếu thế ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) hiện thực hóa ước mơ an cư, tạo động lực giảm nghèo bền vững.
Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) được hỗ trợ bê giống để cải thiện sinh kế, tích lũy tài sản, có thêm cơ hội thoát nghèo.
Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.
Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã có mái ấm kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt
Đường trăm tỷ nhiều lần... lỡ hẹn!

Đường trăm tỷ nhiều lần... lỡ hẹn!

Sau nhiều lần gia hạn tiến độ, tuyến đường ĐH90, nối xã Hương Xuân với xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), có mức đầu tư gần 122 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành, gây mất an toàn cho người dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!