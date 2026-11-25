Khu đất của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ việc chuyển nhượng đất đến kiến nghị của người dân

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Nhung (trú tại thôn Tân Sơn, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), ngày 18/6/2013, gia đình bà được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số BP 549221. Giấy chứng nhận ghi thửa đất số 17, tờ bản đồ số 46, có tổng diện tích 9.767,1 m², trong đó 400 m² đất ở và 9.367,1 m² đất trồng cây lâu năm.

Năm 2015, gia đình bà Nhung và vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thành, bà Nguyễn Thị Oanh có trao đổi, thỏa thuận về việc mua bán một phần diện tích đất. Tuy nhiên, các bên chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thời điểm đó, bà đi xa, trong khi GCNQSDĐ do chồng bà là ông Võ Đức Minh quản lý, cất giữ.

Năm 2021, chồng bà qua đời. Đến năm 2025, phát hiện có người tiến hành san lấp mặt bằng trên phần đất của mình, bà mới tìm hiểu thì được biết diện tích này đã chuyển nhượng, tách thửa cho người khác.

Bà Nguyễn Thị Nhung bên khu đất đang kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ việc chỉnh lý giảm diện tích 612 m² trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lục tìm GCNQSDĐ của gia đình, bà Nhung tá hỏa khi thấy Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Can Lộc (trước đây), ngoài chỉnh lý trừ 556 m² chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đăng Thành thì đã trừ 612 m2 hành lang giao thông ra khỏi GCNQSDĐ từ năm 2015. Tổng diện tích còn lại là 8.599,1 m2.

Theo phản ánh của bà Nhung, việc chỉnh lý này có sự tham gia của UBND xã Đồng Lộc và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Can Lộc (trước đây). Tuy nhiên, gia đình bà không được cung cấp quyết định thu hồi đất hoặc văn bản thể hiện việc tự nguyện bàn giao diện tích này. Vì vậy, bà đề nghị cơ quan chức năng làm rõ căn cứ, thẩm quyền và trình tự thực hiện việc chỉnh lý giảm 612 m² đất.

Lý giải của chính quyền địa phương

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc cho biết, địa phương hiện lưu giữ các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng 556 m² đất năm 2015. Trong quá trình giải quyết thủ tục tách thửa, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Can Lộc (trước đây) cũng đã chỉnh lý giảm 612 m2 trên GCNQSDĐ của gia đình do nằm trong quy hoạch hành lang giao thông. Hiện nay, địa phương xác định diện tích này thuộc diện xã quản lý.

Ông Nguyễn Xuân Diệu và ông Nguyễn Xuân Hán trao đổi những nội dung liên quan đến việc chỉnh lý giảm diện tích đất của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hán - chuyên viên phụ trách lĩnh vực đất đai, Phòng Kinh tế UBND xã Đồng Lộc cho biết, thửa đất của gia đình bà Nhung hình thành trước khi có quy hoạch hành lang giao thông tuyến tránh Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Từ năm 2015 đến nay, cơ quan chức năng chưa ban hành quyết định thu hồi đối với phần diện tích nằm trong quy hoạch này.

Theo ông Hán, tại thời điểm người dân thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, huyện Can Lộc (thời điểm đó) yêu cầu loại trừ phần diện tích nằm trong quy hoạch hành lang giao thông. Thay vì thực hiện thủ tục thu hồi đất, cơ quan chức năng đã chỉnh lý giảm 612 m² trên GCNQSDĐ. Ông Hán cho rằng, việc chỉnh lý như vậy là đủ, không cần thực hiện thêm thủ tục khác.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung.

Cần làm rõ căn cứ chỉnh lý 612 m² đất

Theo hồ sơ UBND xã cung cấp, đơn đề nghị tách thửa lập ngày 9/6/2015 thể hiện thửa đất số 17, tờ bản đồ số 46, diện tích 9.767,1 m² được tách thành hai thửa, gồm 9.211,1 m² và 556 m². Đơn được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Can Lộc thẩm định ngày 26/6/2015, do ông Lê Xuân Đức - Giám đốc Văn phòng ký. Cùng ngày 9/6/2015, ông Võ Đức Minh, bà Nguyễn Thị Nhung ký hợp đồng chuyển nhượng 556 m² đất cho ông Nguyễn Đăng Thành, bà Nguyễn Thị Oanh với giá 75 triệu đồng.

Như vậy, hồ sơ tách thửa và hợp đồng chuyển nhượng được cung cấp không thể hiện việc giảm 612 m², gia đình không có đơn hiến đất hay tự nguyện bàn giao diện tích này cho Nhà nước quản lý.

Sơ đồ thửa đất ngày 17/3/2015 và trích lục bản đồ địa chính ngày 26/6/2015 thể hiện phạm vi hành lang giao thông rộng 20m. Tuy nhiên, các tài liệu này mới cho thấy ranh giới quy hoạch, chưa làm rõ căn cứ và thủ tục pháp lý để chỉnh lý giảm 612 m² trên giấy chứng nhận của gia đình bà Nhung.

Đơn đề nghị tách thửa, sơ đồ và hợp đồng chuyển nhượng trong hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất năm 2015.

Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Quốc Hùng – Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc chỉnh lý giảm 612 m² trên GCNQSDĐ của ông Minh, bà Nhung với lý do thuộc hành lang giao thông, qua các tài liệu do UBND xã cung cấp và viện dẫn, chưa thấy thể hiện đầy đủ căn cứ pháp lý cho việc điều chỉnh này.

Theo Điều 49 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, người sử dụng đất vẫn được tiếp tục sử dụng theo quy định. Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, khoản 4 Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định việc đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận phải căn cứ vào quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. Quy định này có hiệu lực tại thời điểm xảy ra sự việc, trước khi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

“UBND xã Đồng Lộc cần rà soát hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý của việc chỉnh lý giảm 612 m² đất. Trường hợp xác định việc chỉnh lý không đúng quy định, cần phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất” - ông Hùng nói.

Quy hoạch hành lang giao thông là căn cứ để quản lý không gian, định hướng sử dụng đất, nhưng không đồng nghĩa với việc quyền sử dụng đất của người dân đương nhiên bị chấm dứt. Việc chỉnh lý giảm 612 m² trên giấy chứng nhận, cũng như xác định diện tích này thuộc diện xã quản lý, cần được đặt trong mối quan hệ với các quy định về quy hoạch, thu hồi đất và đăng ký biến động đất đai. Bởi vậy, điều cần làm rõ không chỉ là vì sao diện tích đất bị giảm trong giấy chứng nhận, mà còn là cơ sở pháp lý nào đã làm thay đổi quyền sử dụng đất của người dân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo, bảo đảm sự thống nhất giữa quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.