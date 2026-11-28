(Baohatinh.vn) - Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với các em học sinh, nhà trường và các gia đình trên địa bàn xã Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Chiều 28/11, Báo Điện tử VietnamPlus, Văn phòng Vietcombank, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Hội đồng hương xã Hương Sơn tại Hà Nội phối hợp với UBND xã Hương Sơn tổ chức lễ trao tặng tủ sách, thiết bị dạy học và quà cho các em học sinh, giáo viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tham dự chương trình có Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương.
Tại chương trình, đoàn đã trao tặng Trường Tiểu học Hương Sơn 2 tủ sách Đinh Hữu Dư và 20 máy tính, góp phần bổ sung nguồn tài liệu đọc và trang thiết bị phục vụ dạy học, nâng cao điều kiện học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.
Dịp này, đoàn cũng đã trao 130 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn, động viên nhà trường tiếp tục nỗ lực trong dạy và học, khích lệ học sinh vượt khó vươn lên, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết và sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, những người con quê hương đối với địa phương.
Đoàn công tác trao quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã phát huy tốt vai trò tập hợp, kết nối và huy động các nguồn lực xã hội, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo.
Không chỉ là cầu nối đưa các chính sách an sinh xã hội đến với người dân, MTTQ xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) còn phát huy vai trò kết nối các nguồn lực, đồng hành cùng hộ nghèo trong xây dựng nhà ở, phát triển sinh kế.
Không chỉ tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững bằng việc hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho hộ nghèo, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) còn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn kinh phí không chỉ góp phần giúp các gia đình khó khăn ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của MTTQ và cộng đồng đối với các gia đình còn khó khăn.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Từ hỗ trợ con giống, vật nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa các mô hình sinh kế trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.