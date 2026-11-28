Đại biểu tham dự lễ trao tặng.

Chiều 28/11, Báo Điện tử VietnamPlus, Văn phòng Vietcombank, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Hội đồng hương xã Hương Sơn tại Hà Nội phối hợp với UBND xã Hương Sơn tổ chức lễ trao tặng tủ sách, thiết bị dạy học và quà cho các em học sinh, giáo viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham dự chương trình có Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn phát biểu tại lễ trao tặng.

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng Trường Tiểu học Hương Sơn 2 tủ sách Đinh Hữu Dư và 20 máy tính, góp phần bổ sung nguồn tài liệu đọc và trang thiết bị phục vụ dạy học, nâng cao điều kiện học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

Dịp này, đoàn cũng đã trao 130 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đoàn công tác trao biểu trưng hỗ trợ Trường Tiểu học Hương Sơn 2 tủ sách Đinh Hữu Dư và 20 máy tính.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn, động viên nhà trường tiếp tục nỗ lực trong dạy và học, khích lệ học sinh vượt khó vươn lên, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết và sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, những người con quê hương đối với địa phương.

Đoàn công tác trao quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Đoàn công tác trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hương Sơn.

Đoàn công tác thực hiện nghi thức gắn biển tủ sách Đinh Hữu Dư tại Trường Tiểu học Hương Sơn.