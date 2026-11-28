(Baohatinh.vn) - Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực, trao tặng hàng chục mô hình sinh kế, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Sau quá trình khảo sát, đánh giá và huy động nguồn lực, từ đầu năm đến nay, xã Kỳ Lạc đã trao 20 mô hình chăn nuôi gà, với tổng trị giá hơn 230 triệu đồng. Kinh phí được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” và huy động từ các nguồn xã hội hóa.
Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Lạc đối với hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Được biết, từ nay đến cuối năm, từ nguồn giảm nghèo, xã Kỳ Lạc sẽ tiếp tục hỗ trợ 18 mô hình sinh kế bò, trị giá gần 300 triệu đồng cho các hộ khó khăn trên địa bàn.
Không chỉ tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững bằng việc hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho hộ nghèo, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) còn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn kinh phí không chỉ góp phần giúp các gia đình khó khăn ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của MTTQ và cộng đồng đối với các gia đình còn khó khăn.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Từ hỗ trợ con giống, vật nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa các mô hình sinh kế trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.