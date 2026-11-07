Chương trình Vòng tay nhân ái BHT kết nối sẻ chia với 2 hoàn cảnh khó khăn

Sáng 7/11, đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hơn 164 triệu đồng hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Phúc Trạch và xã Sơn Hồng.

Đến động viên, chia sẻ gia đình chị Võ Thị Ngọc ở thôn Nam Hương, xã Phúc Trạch, đoàn trao số tiền hơn 80 triệu đồng do khán giả, thính giả, độc giả ủng hộ qua tài khoản của chương trình.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chị Võ Thị Ngọc (thôn Nam Hương, xã Phúc Trạch).

Hoàn cảnh của chị Ngọc được giới thiệu trong Chương trình Vòng tay nhân ái ngày 17/10/2026. Biến cố ập đến khi chồng chị, anh Đậu Văn Định (sinh năm 1987), gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não và liệt nửa người. Suốt nhiều tháng chạy chữa, chi phí điều trị ngày càng tăng, khiến kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, nay càng thêm kiệt quệ. Nỗi lo chưa kịp vơi thì gia đình lại phải đối mặt với một gánh nặng khác khi cậu con trai út mới 12 tuổi mắc bệnh suy thận bẩm sinh, cần được chăm sóc và điều trị lâu dài.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ hơn 84 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Đoài (thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng). Hoàn cảnh của anh Đoài được phản ánh trong Chương trình Vòng tay nhân ái ngày 1/10/2026.

Gần ba tháng sau biến cố vợ đột ngột qua đời vì tai nạn, anh Đoài phải một mình gồng gánh trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy ba người con thơ dại. Bản thân sức khỏe yếu, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, anh còn phải lo lắng, chăm nom cha mẹ già yếu, thường xuyên đau ốm. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn hiện hữu trong căn nhà nhỏ, ba đứa trẻ vẫn đang cần được chở che, chăm sóc và tiếp tục đến trường.

Đoàn đến trao hơn 84 triệu hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Đoài (thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng).

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà các gia đình đang phải đối mặt.

Những phần quà, số tiền hỗ trợ không chỉ giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để họ vượt qua nghịch cảnh, chăm lo cuộc sống và duy trì việc học tập cho các con.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và các nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Đoài.

Thông qua Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục làm cầu nối giữa những hoàn cảnh khó khăn với các tổ chức, cá nhân hảo tâm, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.