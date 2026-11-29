(Baohatinh.vn) - Những ngôi nhà không chỉ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự sẻ chia của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với cộng đồng.
Sáng 29/11, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức khởi công 2 công trình nhà ở dành cho các hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 140 triệu đồng.
Cụ thể, các đơn vị đã khởi công xây dựng nhà nhân ái cho anh Lê Văn Định (SN 1986, ở thôn Tiền Phong, xã Sơn Kim 2) là thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khởi công công trình Nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Nguyên Khang (SN 2014, ở thôn Trung Hồng, xã Sơn Hồng) – thiếu nhi vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn.
Đại biểu trao biểu trưng và thực hiện nghi thức khởi công nhà nhân ái cho anh Lê Văn Định.
Mỗi công trình được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí của chương trình, cùng với sự chung tay, hỗ trợ của chính quyền địa phương. Việc xây dựng nhà ở sẽ góp phần giúp các gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống; đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị đối với thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đại biểu trao biểu trưng hỗ trợ và thực hiện nghi thức khởi công Nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Nguyên Khang.
Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, nhất là tại địa bàn biên giới.
Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của chính quyền địa phương đến sự chung tay, góp sức của cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã được sống trong những ngôi nhà kiên cố, khang trang.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã phát huy tốt vai trò tập hợp, kết nối và huy động các nguồn lực xã hội, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo.
Không chỉ là cầu nối đưa các chính sách an sinh xã hội đến với người dân, MTTQ xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) còn phát huy vai trò kết nối các nguồn lực, đồng hành cùng hộ nghèo trong xây dựng nhà ở, phát triển sinh kế.
Không chỉ tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững bằng việc hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho hộ nghèo, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) còn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn kinh phí không chỉ góp phần giúp các gia đình khó khăn ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của MTTQ và cộng đồng đối với các gia đình còn khó khăn.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Từ hỗ trợ con giống, vật nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa các mô hình sinh kế trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.