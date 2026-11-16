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Kỳ Lạc xây mới, sửa chữa 18 nhà ở cho hộ khó khăn

Vũ Huyền
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(Baohatinh.vn) - Những nỗ lực của chính quyền địa phương đến sự chung tay, góp sức của cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã được xây dựng, sửa chữa nhà ở.

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Lãnh đạo xã Kỳ Lạc trao biểu trưng số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ ông Nguyễn Đình Xuân ở thôn Lạc Thắng làm nhà ở mới.

Theo thống kê, xã Kỳ Lạc hiện còn 109 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,17% và 140 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,07%. Trong số đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu điều kiện để tự xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nhu cầu về nhà ở kiên cố, an toàn của người dân vẫn còn lớn, trong khi khả năng tích lũy của các hộ còn hạn chế.

Trước thực tế đó, bên cạnh trao các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế, xã Kỳ Lạc đã tập trung rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ, xác định những trường hợp thực sự khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ phù hợp. Cùng với việc triển khai các chính sách của Nhà nước, địa phương tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em quê hương cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.

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Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Kỳ Lạc kiểm tra ngôi nhà mới xây của ông Bùi Văn Đính ở thôn Sơn Hà.

Tính từ đầu năm đến nay, xã đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng mới 16 ngôi nhà và sửa chữa 2 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, với tổng kinh phí 1,56 tỷ đồng.

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Xã Kỳ Lạc đã xây mới 16 ngôi nhà, sửa chữa 2 ngôi nhà cho các hộ khó khăn

Hoạt động hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở không chỉ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn góp phần ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để các hộ yên tâm lao động, sản xuất.

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