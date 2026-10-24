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Tiếp nhận 201 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu ở phường Nam Hồng Lĩnh

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Sáng 24/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Nam Hồng Lĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

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Ngày hội thu hút sự hơn 250 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên các trường học, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.
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Tại ngày hội, các tình nguyện viên được khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm trước khi hiến máu.
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Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 tại phường Nam Hồng Lĩnh với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” là dịp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.
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Nhờ làm tốt công tác tổ chức, sắp xếp khoa học và sự hưởng ứng nhiệt tình của tình nguyện viên, ngày hội đã diễn ra đúng trình tự, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người hiến máu.
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Với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận được 201 đơn vị máu.
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Số máu này bổ sung vào nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, cứu chữa người bệnh, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu ở các cơ sở khám chữa bệnh; đồng thời, thể hiện tinh thần nhân văn cao cả “Vì sức khỏe cộng đồng”.

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