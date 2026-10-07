Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Chị Nguyễn Thị Linh trao đổi với cán bộ Uỷ ban MTTQ xã Cẩm Duệ về việc thi công các hạng mục của ngôi nhà.

Những ngày này, vợ chồng anh Trần Văn Cường (SN 1991), chị Nguyễn Thị Linh (SN 1991) ở thôn Mỹ Lâm (xã Cẩm Duệ) đang tất bật hỗ trợ thợ lợp mái tôn để kịp hoàn thành ngôi nhà mới trong tháng 10 này.

Chị Linh chia sẻ: “Được sự hỗ trợ, động viên của các đồng chí lãnh đạo xã cũng như bà con xóm giềng, anh em thân thiết, vợ chồng tôi đã mạnh dạn vay mượn để xây mới một mái ấm kiên cố sau bao năm phải ở tạm trong căn nhà dột nát. Có nhà mới rồi, gia đình tôi yên tâm hơn để làm ăn, phát triển kinh tế”.

Tháng 3/2026, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Duệ phối hợp với nhà tài trợ trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhẫn ở thôn Cẩm Đồng (nay là thôn Na Trung, xã Cẩm Duệ).

Được biết, gia đình anh Cường, chị Linh thuộc diện hộ cận nghèo, hai vợ chồng không có việc làm ổn định. Anh chị có 2 con nhỏ nhưng đau ốm thường xuyên nên chị Linh phải nghỉ việc chăm con, mọi chi tiêu trong gia đình đều nhìn vào số tiền làm thuê của anh Cường.

Chia sẻ với hoàn cảnh của anh chị, cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Duệ đã kêu gọi, hỗ trợ gia đình anh Cường làm nhà mới. Căn nhà có diện tích hơn 100m2, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Trong đó, xã hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại vay mượn từ anh em, người thân, bà con làng xóm giúp đỡ ngày công.

Ngôi nhà của gia đình anh Hoàng Minh Thắng hiện đã hoàn thiện xong phần móng, đang đổ cột trụ.

Tại thôn Quang Trung, ngôi nhà của anh Hoàng Minh Thắng (SN 1990) cũng đã hoàn thiện xong phần móng, đang tiến hành đổ cột trụ. Anh Thắng từ khi sinh ra đã phải mang trên mình những di chứng nặng nề của chất độc da cam, không nói được, thường xuyên đau yếu. Vợ của anh là chị Lê Thị Phương (SN 1984) cũng mang khiếm khuyết bẩm sinh, khả năng giao tiếp hạn chế.

Vợ chồng anh Thắng có hai con đang học tiểu học. Do hạn chế về lao động nên gia đình rất khó khăn, phải ở nhờ nhà ông bà nội đều đã ngoài 70 tuổi. Bản thân bố của anh cũng là nạn nhân chất độc da cam, đau ốm liên miên.

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ xã Cẩm Duệ đã tích cực vào cuộc vận động, kêu gọi, hỗ trợ xây nhà cho anh Thắng. Ngôi nhà được xây trong vườn của bố mẹ anh với diện tích 100m2, tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, xã kêu gọi hỗ trợ tiền mặt và vật liệu trị giá khoảng 130 triệu đồng, các tổ chức đoàn thể trong thôn giúp đỡ ngày công, số còn lại do gia đình vay mượn. Dự kiến cuối năm nay, gia đình anh Thắng sẽ có nhà mới để ở.

Bà Nguyễn Thị Hương (mặc áo kẻ) - mẹ ruột anh Hoàng Minh Thắng trao đổi với lãnh đạo Uỷ ban MTTQ xã Cẩm Duệ tiến độ thi công ngôi nhà.

Bà Nguyễn Thị Hương (76 tuổi), mẹ ruột anh Hoàng Minh Thắng chia sẻ: “Vợ chồng chúng tôi rất biết ơn cấp uỷ, chính quyền, bà con xóm giềng đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình con tôi có một căn nhà kiên cố để sinh sống. Đây là nguồn động viên rất lớn để vợ chồng Thắng, Phương và các cháu có động lực vươn lên trong cuộc sống...”

Xã Cẩm Duệ có diện tích tự nhiên rộng (193,57 km²), chủ yếu là đồi núi, dân số đông (5.683 hộ/23.965 nhân khẩu), người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, lâm nghiệp. Đây cũng là vùng thường xuyên chịu tác động nặng nề bởi thời tiết cực đoan, mưa lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Toàn xã hiện có 89 hộ nghèo/204 khẩu, 107 hộ cận nghèo/333 khẩu. Theo khảo sát của chính quyền địa phương, trên địa bàn có 70 nhà ở bị xuống cấp, trong đó có 31 nhà có nhu cầu làm mới, 39 nhà cần sửa chữa. Tính từ tháng 7/2025 lại nay, toàn xã đã hỗ trợ làm mới 7 nhà với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đổng, trong đó cộng đồng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 600 triệu đồng...