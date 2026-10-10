Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Trong căn nhà mới ở thôn Sơn Bình, bà Lê Thị Hồng (SN1953) đã vơi đi nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến gần.

Bà Lê Thị Hồng không giấu nổi niềm vui khi nói về căn nhà mới của mình

Trước đây, dù đã có nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở được triển khai nhưng do không đủ khả năng đóng góp phần kinh phí đối ứng nên bà Hồng vẫn phải bám trụ trong căn nhà cũ xập xệ. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã đứng ra kêu gọi, quyên góp 150 triệu đồng làm nhà ở cho bà theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Chia sẻ niềm vui khi được sống trong ngôi nhà mới, bà Hồng giản dị nói: “Tôi sống một mình, trước đây mỗi khi mùa mưa bão, lực lượng chức năng thường phải đến hỗ trợ vì sợ nhà đổ sập. Giờ có nhà mới kiên cố, tôi không còn lo lắng nữa".

Căn nhà của ông Hồ Hữu Trinh đang được hoàn thành.

Cùng niềm vui được đón nhận ngôi nhà mới, nhưng với cựu chiến binh Hồ Hữu Trinh (SN 1942, thôn Sơn Bình) lại mang một tâm trạng khác khi những người đồng đội cùng vào sinh ra tử nay lại chung tay hỗ trợ ông xây dựng nên căn nhà mới.

Ông Hồ Hữu Trinh chia sẻ: “Khi nhận được tin Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tứ Mỹ hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới, tôi xúc động lắm. Tuổi đã cao, sức đã yếu, những tưởng không bao giờ có cho mình được một căn nhà tươm tất, nhưng nhìn ngôi nhà khang trang sắp hoàn thành tôi rất yên tâm. Vậy là niềm vui tuổi già của tôi cũng đã được trọn vẹn”.

Niềm vui của bà Hồng, ông Trinh cũng là niềm vui chung của nhiều gia đình khó khăn ở Tứ Mỹ khi các nguồn lực xã hội được huy động, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện xây dựng những mái ấm kiên cố. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã kết nối, huy động được hơn 1 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới 8 ngôi nhà; trong đó 730 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và 280 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh. Những mái ấm được hoàn thiện không chỉ giúp người dân vơi bớt nỗi lo về chỗ ở mà còn tạo thêm nền tảng để các gia đình ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Tứ Mỹ và các nhà tài trợ tham gia lễ khởi công làm nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Thanh Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tứ Mỹ cho biết: “Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Chúng tôi thấy rằng, sự chung tay của cộng đồng mang ý nghĩa lớn, giúp các gia đình có thêm động lực để xây dựng những căn nhà phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. Thời gian tới, MTTQ xã sẽ tiếp tục rà soát, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn về nhà ở”.