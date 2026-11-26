Nhiều năm nay, bà Trần Thị Hiên ở thôn Hương Thu, xã Hà Linh phải sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà dột nát, những thanh xà ngang bị mối mọt đục rỗng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chỉ một cơn mưa nhỏ cũng đủ khiến nước dột lênh láng khắp nền nhà.

Ngôi nhà của bà Trần Thị Hiên đã được xây dựng từ hàng chục năm trước, qua thời gian đã xuống cấp và nhiều lần phải sửa chữa, chắp vá tạm bợ.

Tiếng mọt nghiến gỗ kèn kẹt trong căn nhà càng xoáy sâu thêm nỗi lo âu, bất an của người phụ nữ năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ở tuổi xế chiều, lẽ ra bà đã có thể an hưởng tuổi già dưới một mái ấm bình yên. Thế nhưng, nơi trú ngụ bao năm nay lại luôn tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến.

Bà Trần Thị Hiên chia sẻ: “Căn nhà này là do bố mẹ chồng để lại. Vì không có điều kiện xây mới nên vợ chồng tôi chỉ đành chắp vá, sửa tạm để ở qua ngày, nhưng đến nay đã quá xuống cấp. Cứ mỗi mùa mưa bão về là cả nhà lại nơm nớp lo âu. Nhiều đêm, tôi thao thức không dám chợp mắt”.

Hệ thống các thanh xà và cột đã bị mối mọt đục rỗng.

Cuộc đời bà Trần Thị Hiên là chuỗi ngày dài của những nghèo khó và mất mát. Người con trai út đi làm thuê ở miền Nam không may mắc bệnh viêm não rồi qua đời vào năm 2025. Cách đây 5 năm, người chồng cũng qua đời sau cơn bạo bệnh. Bốn người con gái đều đã lấy chồng, mưu sinh tận miền Nam xa xôi. Cuộc sống riêng còn nhiều chật vật, kinh tế khó khăn nên các con cũng chưa có điều kiện đỡ đần mẹ. Bà Hiên đành ở lại quê nhà trong nỗi cô quạnh. Nỗi nhớ thương người thân hòa lẫn với nỗi lo âu về mái nhà chực chờ đổ sập cứ thế đè nặng lên đôi vai gầy của người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương và bà con lối xóm luôn dành cho bà Hiên sự quan tâm, đùm bọc. Tuy nhiên, sự sẻ chia ấy cũng chỉ phần nào giúp bà vơi bớt những khó khăn trước mắt. Mỗi khi mưa to, gió lớn, bà lại phải rời căn nhà đã nhiều lần sửa chữa, chắp vá để sang tá túc nhà hàng xóm. Còn những ngày đông giá rét, mái nhà dột nát, vách nhà không kín cũng chẳng thể che chắn cho bà trước gió lạnh, mưa phùn.

Trao đổi về hoàn cảnh của bà Hiên, anh Trần Sỹ Tài - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hương Thu, xã Hà Linh cho biết: "Ngôi nhà của bà Trần Thị Hiên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập rất cao. Thời gian qua, địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên và tìm hướng hỗ trợ gia đình. Trước mắt, mỗi khi có diễn biến thời tiết xấu, thôn đều cắt cử người kịp thời đưa bà đi sơ tán đến nơi cao ráo, kiên cố hơn”.

Chỉ một cơn mưa nhỏ cũng đủ làm nước dột xuống lênh láng khắp nhà.

Những lần sơ tán bất đắc dĩ cứ lặp đi lặp lại qua từng mùa mưa bão. Thế nhưng, với hoàn cảnh hiện tại, bà Hiên gần như không có khả năng tự xây dựng lại ngôi nhà. Bản thân mắc bệnh tim, không có vốn liếng để trồng trọt hay chăn nuôi. Chỉ những hôm sức khỏe cho phép, bà mới dám nhận làm công nhật gần nhà, kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Ngày qua ngày, người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ trong căn nhà quạnh vắng, chắt chiu từng đồng và tự tay chằng chống, gia cố những góc nhà dột nát để chống chọi với nắng mưa.

Giọng chùng xuống đầy nỗi niềm, bà Trần Thị Hiên bộc bạch: "Đã lâu lắm rồi con cháu chưa có dịp về quê thăm tôi. Phần vì đường sá xa xôi, đi lại tốn kém; phần cũng bởi căn nhà này chật hẹp, xập xệ quá, các con có về cũng chẳng có chỗ ngủ. Tuổi già rồi, tôi chỉ mong ước có được một mái nhà kiên cố để yên tâm nương náu, và cũng là để mỗi dịp lễ Tết, con cháu phương xa có một chốn lành lặn mà tìm về".

Bà Hiên luôn mang trong mình nỗi bất an khi sống trong căn nhà cũ.

Ông Phan Đình Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ xã Hà Linh cho biết thêm: “Hà Linh là địa phương vùng rốn lũ, những ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng như của bà Trần Thị Hiên sẽ khó lòng trụ vững qua các đợt thiên tai tới. Tuy nhiên, nguồn lực của xã hiện còn nhiều hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chung tay của các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm để cùng địa phương xây dựng cho bà một mái ấm kiên cố, an toàn hơn".

Với bà Hiên, một ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà còn là niềm mong mỏi về những ngày tháng bình yên sau bao mất mát, nhọc nhằn. Để ước mong ấy không còn xa vời, bà đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.

Video: Ngôi nhà tạm bợ của bà Trần Thị Hiên.