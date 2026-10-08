Trao mô hình sinh kế, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo

(Baohatinh.vn) - Chương trình trao tặng mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" ở Hà Tĩnh
Sáng 8/10, Ủy ban MTTQ xã Cổ Đạm phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế; khởi công nhà nhân ái cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.
Hoạt động hiến máu tình nguyện tại cụm liên xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Toàn Lưu (Hà Tĩnh) góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác chữa bệnh, đồng thời hưởng ứng "80 ngày hành động vì cộng đồng".
Hơn 80 mô hình sinh kế với những con giống được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm động lực để người dân phát triển chăn nuôi, có thêm nguồn thu, ổn định cuộc sống.
Sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người có công.
Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập...
Phong trào hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm niềm tin, động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.