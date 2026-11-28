Nhờ phát huy hiệu quả mô hình chăn nuôi bò nái được hỗ trợ, gia đình ông Giá, bà Thanh đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ cận nghèo.

Sau nhiều năm chật vật mưu sinh, đầu năm 2026, gia đình ông Trần Đức Giá và bà Bùi Thị Thanh ở thôn Trường An (xã Hồng Lộc) đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ cận nghèo. Đằng sau quyết định ấy là sự đổi thay bắt đầu từ con bò nái được hỗ trợ vào cuối năm 2023. Nhờ chăm sóc tốt, bò mẹ đều đặn sinh bê, mang lại cho gia đình khoảng 15 triệu đồng mỗi năm. Từ nguồn sinh kế ban đầu này, vợ chồng ông bà từng bước cải thiện thu nhập, không còn cảnh thiếu trước hụt sau và chủ động hơn trong việc ổn định cuộc sống.

Ông Giá tâm sự: “Với những gia đình còn nhiều khó khăn như chúng tôi, được hỗ trợ một con bò giống là điều rất đáng quý. Nhưng ý nghĩa lớn hơn là sự quan tâm ấy đã trao cho gia đình cơ hội làm ăn, thay vì chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ trước mắt. Nhờ đó, chúng tôi có thêm niềm tin rằng chỉ cần chịu khó, biết tính toán và kiên trì thì hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể thay đổi. Thành quả hôm nay khiến vợ chồng tôi càng trân trọng sự sẻ chia của cộng đồng, đồng thời tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn để giữ vững cuộc sống đã gây dựng được”.

Ông Bình, bà Nhi vệ sinh chuồng trại, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, duy trì hiệu quả mô hình chăn nuôi bò được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Sau nhiều năm chật vật, gia đình ông Mai Chí Bình và bà Phạm Thị Nhi ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) đã thoát diện hộ cận nghèo. Đây là dấu mốc đáng nhớ, nhất là khi suốt 7 năm qua, ông Bình phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn. Năm 2023, gia đình được Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà ở; năm 2024, tiếp tục được trao tặng một con bê nái sinh sản. Những hỗ trợ thiết thực ấy đã tạo thêm điểm tựa để gia đình vươn lên. Đến nay, bê nái đã sinh sản 3 lứa, mỗi con bê bán được từ 10-12 triệu đồng, góp phần tạo nguồn thu, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Bình chia sẻ: “Điều chúng tôi nhận được không chỉ là một căn nhà để ổn định cuộc sống hay một con bê giống để phát triển chăn nuôi mà còn là sự tiếp sức rất thiết thực trong lúc gia đình khó khăn nhất. Được giúp đỡ để ‘an cư, lạc nghiệp’, chúng tôi vừa cảm nhận được tình cảm của cộng đồng, vừa có thêm động lực lao động, chăm lo cuộc sống, vượt qua bệnh tật và đói nghèo”.

Chị Nguyễn Thị Lĩnh vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn hỗ trợ bò nái và phát triển chăn nuôi hiệu quả.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lĩnh ở thôn Bình Lộc (xã Lộc Hà) cũng vừa thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách và phong trào giảm nghèo. Chị Lĩnh kể: “Chồng mất sau nhiều năm mắc bệnh nặng, một mình tôi phải nuôi hai con ăn học, trong khi sức khỏe lại yếu nên cuộc sống trước đây rất khó khăn. Cuối năm 2022, tôi được hỗ trợ 100 con gà; cuối năm 2025, tiếp tục được hỗ trợ một con bò nái từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ những nguồn sinh kế này, tôi từng bước vượt qua khó khăn, từ hộ nghèo vươn lên hộ cận nghèo và nay đã thoát nghèo. Cuộc sống hiện tại ổn định hơn nhờ tài sản tích lũy và nguồn thu từ các mô hình chăn nuôi được hỗ trợ”.

Không chỉ 3 hộ gia đình trên, trong giai đoạn 2021-2026, hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương Lộc Hà, Mai Phụ, Hồng Lộc đã được hỗ trợ, tiếp sức vươn lên trong cuộc sống. Để các nguồn lực phát huy hiệu quả, địa phương chú trọng rà soát, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ, xác định đúng nhu cầu để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Quá trình triển khai có sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, thôn xóm và cộng đồng dân cư, góp phần bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực.

Chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn Bình An (xã Lộc Hà) đã vươn lên trở thành hộ khá nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ sinh kế để phát triển chăn nuôi lợn, đầu tư cơ sở xay xát.

Ông Lê Tiến Sĩ – Trưởng thôn Thạch Mỹ (xã Mai Phụ) cho biết: “Các chương trình giảm nghèo đã góp phần cải thiện đời sống của những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Điều đáng mừng là từ nguồn hỗ trợ, bà con có thêm điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, đầu tư tư liệu sản xuất, từng bước ổn định thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy, khi hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu và có sự đồng hành của cộng đồng, người dân sẽ có thêm động lực, quyết tâm phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống”.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2021-2026, các địa phương đã huy động hàng chục tỷ đồng cùng nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn lực này, 1.305 căn nhà được xây mới, sửa chữa, giúp các hộ khó khăn ổn định chỗ ở. Cùng với đó, khoảng 500 lượt hộ được hỗ trợ sinh kế bằng bò, gà với tổng kinh phí khoảng 4,4 tỷ đồng, qua đó có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập và tích lũy tài sản.

Những hỗ trợ này góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương giảm từ 3-5% trong 5 năm gần đây. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Lộc Hà lần lượt ước tính là 3,4% và 3,8%; tại Mai Phụ là 2,9% và 3,3%; tại Hồng Lộc là 2,9% và 2,6%.

Cán bộ xã Mai Phụ thăm hỏi, động viên các gia đình vươn lên thoát nghèo nhờ được hỗ trợ nhà ở và sinh kế.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả thiết thực của các chương trình, chính sách và phong trào chăm lo người nghèo tại Lộc Hà, Mai Phụ, Hồng Lộc. Không chỉ giúp hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống, ổn định sinh kế, các nguồn lực hỗ trợ còn tiếp thêm động lực để nhiều gia đình chủ động vươn lên, từng bước thoát nghèo. Đây là nền tảng để các địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.