Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Thạch Lạc

(Baohatinh.vn) - Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã Thạch Lạc xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình chính sách trên địa bàn.
Chiều 16/11, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Lạc tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách tại xã Thạch Lạc.
Gia đình ông Đinh Văn Luyện (81 tuổi) trú tại thôn Sơn Hà, xã Thạch Lạc thuộc diện gia đình chính sách, gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm nay, gia đình ông phải sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp, các hạng mục công trình không còn bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế hạn hẹp nên gia đình ông Luyện chưa có khả năng xây dựng, sửa chữa nhà ở kiên cố.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Luyện, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Lạc đã tích cực kết nối, vận động các tổ chức, đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở.
Tại lễ khởi công, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao biểu trưng hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí an sinh xã hội để giúp gia đình xây dựng nhà mới. Đây là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cán bộ, người lao động Agribank đối với các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh Võ Mạnh Tuấn khẳng định: Agribank luôn xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Trong những năm qua, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã dành nhiều nguồn lực, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, cơ sở y tế và khắc phục hậu quả thiên tai.
Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh mong muốn, với sự hỗ trợ của Agribank cùng sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, gia đình ông Luyện sẽ sớm hoàn thành ngôi nhà mới, ổn định cuộc sống.
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