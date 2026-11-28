Sáng 28/11, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương và nhà tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho bà Trần Thị Hiên (thôn Hương Thu, xã Hà Linh) và ông Phạm Quang Vinh (thôn Phúc Sơn, xã Tùng Lộc). Đây là 2 hoàn cảnh đã được phản ánh trong chương trình Vòng tay nhân ái BHT.

Ngôi nhà của bà Trần Thị Hiên đã qua nhiều lần sửa chữa tạm bợ, nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hình ảnh ngôi nhà dột nát, với những cột, xà bị mối mọt đục rỗng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào của bà Trần Thị Hiên được đăng tải trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo cộng đồng.

Đại diện Công ty TNHH Sơn Art color Group- Hãng sơn CENVAR phát biểu tại buổi lễ.

Phía sau ngôi nhà xuống cấp ấy là một cuộc đời nhiều nhọc nhằn, mất mát. Bà Hiên (SN 1964) từng trải qua những biến cố liên tiếp. Năm ngoái, người con trai út của bà trong lúc đi làm thuê ở miền Nam không may mắc bệnh viêm não rồi qua đời. Trước đó 5 năm, chồng bà cũng mất sau một cơn bạo bệnh. Bốn người con gái đều đã lấy chồng, mưu sinh ở miền Nam xa xôi. Ở tuổi xế chiều, cuộc sống đơn chiếc cùng những khó khăn chồng chất khiến bà càng thêm chật vật.

Đại diện các nhà tài trợ trao biểu trưng và tiền cho bà Trần Thị Hiên.

Hoàn cảnh của ông Phạm Quang Vinh (thôn Phúc Sơn, xã Tùng Lộc) cũng hết sức éo le. Nhiều năm nay, cuộc sống của hai vợ chồng luôn chồng chất khó khăn. Vợ ông, bà Hương, mắc bệnh tâm thần, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Ở tuổi 56, ông Vinh vẫn ngày ngày làm thuê với nghề phụ hồ, chắt chiu từng đồng để trang trải sinh hoạt và thuốc men cho vợ. Trong khi đó, căn nhà cấp 4 nơi hai vợ chồng nương náu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, khiến nỗi lo về nơi ở an toàn luôn thường trực.

Sau một thời gian kêu gọi và kết nối của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, ông Phạm Quang Vinh đã được cộng đồng hỗ trợ 130 để xây nhà mới.

Sau khi được giới thiệu trong Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh vào tháng 11/2026, hoàn cảnh của bà Trần Thị Hiên và ông Phạm Quang Vinh đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo cộng đồng.

Theo đó, mỗi gia đình nhận được 60 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh II và 40 triệu đồng từ khán giả, độc giả Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Cửa hàng Vật liệu xây dựng Toàn Thắng, Công ty TNHH Sơn Art Color Group (hãng sơn CENVAR) và Công ty CP Bảo Toàn tài trợ toàn bộ gạch lát, sơn và thiết bị vệ sinh. Tổng giá trị tiền và hiện vật hỗ trợ mỗi gia đình là 130 triệu đồng.

Đại diện chính quyền địa phương; Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và các nhà tài trợ thực hiện nghi thức khởi công tại nhà ông Phạm Quang Vinh.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cho biết: “Với phương châm trao gửi yêu thương đến đúng người, đúng hoàn cảnh, Chương trình Vòng tay nhân ái BHT luôn nỗ lực kết nối, lan tỏa những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Sự chung tay, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và khán giả, độc giả sẽ góp phần giúp hai gia đình có được những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hơn, từ đó vơi bớt khó khăn và thêm niềm tin vào cuộc sống”.