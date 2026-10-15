Vòng tay nhân ái: Nỗi lòng người vợ có chồng liệt giường, con thơ suy thận

Tháng 5/2026, một vụ tai nạn giao thông đã khiến cuộc sống gia đình chị Võ Thị Ngọc đảo lộn. Từ một người đàn ông cao to, khỏe mạnh, chồng chị - anh Đậu Văn Định (39 tuổi) trở thành bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt do chấn thương sọ não nặng, liệt nửa người. Kể từ đó, chị Ngọc phải nghỉ việc, túc trực bên giường bệnh để chăm lo cho chồng.

Anh Đậu Văn Định đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh.

Suốt 5 tháng qua, hai vợ chồng liên tục ra vào bệnh viện để điều trị sau phẫu thuật và phục hồi chức năng. Chi phí chữa trị kéo dài trong khi nguồn thu nhập của gia đình gần như không còn khiến gánh nặng ngày một lớn.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, chị Ngọc không giấu được nỗi xót xa: “Lúc tai nạn xảy ra, tôi không nghĩ bệnh tình của anh ấy lại nặng và phải điều trị dài ngày đến thế. Hai vợ chồng cứ nhập viện khoảng 15 ngày lại xuất viện về nhà vì hết đợt điều trị theo quy định BHYT. Nhiều hôm tôi phải đi xin cơm và xôi từ thiện ở bệnh viện để tiết kiệm chi phí”.

Từ ngày anh Định gặp nạn, chị Ngọc không thể tiếp tục công việc làm thuê như trước mà phải ở nhà chăm sóc chồng.

Bố mẹ thường xuyên phải đi viện, anh trai cả là em Đậu Xuân Hải (16 tuổi) học nghề xa nhà, nên trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ở thôn Nam Hương, em Đậu Xuân Dũng (12 tuổi), con trai út của chị Ngọc, thường phải tự lo liệu mọi sinh hoạt hằng ngày.

Nỗi lo càng thêm nặng nề khi Dũng mắc bệnh suy thận từ nhỏ. Thể trạng gầy gò, việc điều trị kéo dài khiến em phải đối mặt với những thiệt thòi về sức khỏe, trong khi sự chăm sóc thường xuyên của bố mẹ ngày càng khó bảo đảm.

Thương đứa cháu nội thơ dại mang bạo bệnh lại thiếu vắng hơi ấm, vắng những bữa cơm mẹ nấu, bà nội dù tuổi cao vẫn thường xuyên chạy qua lại chăm nom, nấu cơm, giúp cháu vơi đi nỗi tủi thân.

"Bố mẹ đi viện suốt, sáng nào cháu cũng phải lục đục dậy từ 4 giờ sáng rồi ra đường bắt xe đi học nhờ vì trường ở xa lắm. Tối đến nó cứ lủi thủi ở nhà một mình. Ông bà gọi sang ở cùng cho đỡ buồn nhưng cháu chỉ muốn ở nhà chờ mẹ về", bà Biện Thị Lập (mẹ anh Định) chia sẻ.

Em Đậu Xuân Dũng thường xuyên ở nhà một mình.

Từ ngày chồng gặp nạn, chị Ngọc không thể tiếp tục công việc làm thuê như trước. Không còn nguồn thu nhập ổn định, chị phải vay mượn khắp nơi để trang trải chi phí phẫu thuật, điều trị cho chồng và lo thuốc men cho con. Những khoản nợ ngày một chồng chất, trong khi chặng đường điều trị phía trước vẫn còn dài. Cái nghèo, cái khó và bệnh tật cứ thế bủa vây, vắt kiệt sức lực của người phụ nữ 38 tuổi.

"Bản thân tôi không biết chồng mình sẽ phải điều trị trong thời gian bao lâu nữa. Chỉ mong mình có sức khỏe để tiếp tục đồng hành với chồng và đi làm để kiếm tiền trả nợ", chị Võ Thị Ngọc chia sẻ.

Sau thời gian chữa trị cho chồng, gia đình chị Võ Thị Ngọc rơi vào cảnh kiệt quệ về kinh tế.

Ông Phan Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Phúc Trạch cho biết: "Gia đình anh Định, chị Ngọc là trường hợp khó khăn đặc biệt trên địa bàn. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở xã cũng đã hết sức quan tâm, động viên, kêu gọi hỗ trợ nhưng chi phí chữa trị cho anh Định quá lớn, cháu nhỏ lại suy thận phải uống thuốc mỗi ngày. Chúng tôi rất mong mỏi sự chung tay, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để gia đình vơi bớt khó khăn".

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Võ Thị Ngọc.