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Kỳ Khang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Vũ Viễn
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(Baohatinh.vn) - Tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chiều 5/10, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

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Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian qua, xã Kỳ Khang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và Nhân dân trong, ngoài địa bàn tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết”, tặng quà, hỗ trợ sinh kế… Đây là những nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc và ý nghĩa xã hội.

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Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ 15 mô hình sinh kế và 50 suất quà.

Tuy nhiên, hiện nay toàn xã vẫn còn 162 hộ nghèo, chiếm chỉ lệ 2,71%, 255 hộ cận nghèo, chiếm 4,27% và các đối tượng yếu thế khác. Nhiều hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, rất cần được sự chung tay hỗ trợ để xây mới và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ mô hình sinh kế, động viên, thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ.

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Lãnh đạo xã Kỳ Khang ủng hộ quỹ "Vì người nghèo".

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, cùng chung tay góp sức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

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Ban Tổ chức trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho các hộ nghèo,

Tại lễ phát động, với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xã Kỳ Khang, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã quyên góp, ủng hộ hơn 170 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

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... trao biểu trưng hỗ trợ làm nhà mới, sửa nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 15 mô hình sinh kế, trị giá 180 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 1 nhà, sửa chữa 2 nhà, trị giá 130 triệu đồng; nhận đỡ đầu 5 em trẻ mồ côi; trao 50 suất quà;… với tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.

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... nhận đỡ đầu 5 em trẻ mồ côi.

Buổi phát động thể hiện sâu sắc tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

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Tags:

#Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh #MTTQ tỉnh và đoàn thể Hà Tĩnh #UBND xã Kỳ Khang #Tháng cao điểm Vì người nghèo #Tặng gà sinh kế cho người nghèo

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