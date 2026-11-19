Kỳ Lạc chung tay làm nhà ở cho người nghèo 10/11/2026 14:06 Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của chính quyền địa phương đến sự chung tay, góp sức của cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã được sống trong những ngôi nhà kiên cố, khang trang.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ khó khăn ở Kỳ Khang 08/11/2026 05:08 Nguồn kinh phí không chỉ góp phần giúp các gia đình khó khăn ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của MTTQ và cộng đồng đối với các gia đình còn khó khăn.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT kết nối sẻ chia với 2 hoàn cảnh khó khăn 07/11/2026 16:02 Thông qua Chương trình "Vòng tay nhân ái" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Phúc Trạch và xã Sơn Hồng đã được hỗ trợ hơn 167 triệu đồng.

Lan tỏa nghĩa tình, chăm lo người yếu thế 07/11/2026 12:22 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu, trách nhiệm để chăm lo cho đoàn viên, hội viên, người dân yếu thế.

Đức Đồng - Trao sinh kế, tiếp sức người nghèo vươn lên 07/11/2026 05:00 Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Những mô hình sinh kế tiếp sức người dân Kỳ Khang thoát nghèo 04/11/2026 05:00 Từ hỗ trợ con giống, vật nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa các mô hình sinh kế trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Hương Đô huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo 02/11/2026 05:10 Xã Hương Đô (Hà Tĩnh) đang tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao sinh kế, tạo điều kiện cho người nghèo từng bước vươn lên.

Kỳ Xuân xây mới, sửa chữa 16 nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn 31/10/2026 08:08 Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực, xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mã độc nhắm vào iPhone: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân 31/10/2026 05:10 Mới đây, các ngân hàng liên tiếp cảnh báo mã độc Coruna, DarkSword có khả năng khai thác lỗ hổng trên thiết bị iOS để đánh cắp mật khẩu, mã OTP và dữ liệu cá nhân.

“Bẫy” giao thông trên đường vào khu dân cư ở phường Trần Phú 30/10/2026 08:08 Ngõ 549, đường Trần Phú (Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng với chi chít "ổ voi, ổ gà". Những ngày mưa, các hố sâu biến thành "bẫy" giao thông, tiềm ẩn tai nạn.

Kỳ Khang chung tay xóa nhà tạm, giúp người nghèo an cư 30/10/2026 05:32 Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vòng tay nhân ái: Thương cảm gia đình nghèo gặp sóng gió bệnh tật 29/10/2026 15:01 Mang trong mình căn bệnh động kinh nhưng chị Đàm Thị Lĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) lại đang làm chỗ dựa cho người chồng mắc bệnh hiểm nghèo cùng hai con thơ.

Hỏa táng: Ai sẽ là người tiên phong? 29/10/2026 05:29 Điều cần thay đổi không đơn thuần là một thói quen, mà là những quan niệm đã ăn sâu qua nhiều thế hệ, gắn với tín ngưỡng, phong tục và cả những nỗi lo về thế giới bên kia...

Người dân Đức Thọ tự nguyện hiến đất mở đường, làm đẹp cảnh quan 28/10/2026 13:35 Từ những phần đất tự nguyện hiến tặng đến sự đồng thuận trong chỉnh trang các tuyến đường, người dân xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang góp sức xây dựng cảnh quan ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Lại xuất hiện 2 loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng 28/10/2026 05:12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 9854/NHNN-PHKQ gửi các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng và Kho bạc Nhà nước cảnh báo về sự xuất hiện của hai loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng trong lưu thông.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website để đánh cắp tiền, dữ liệu 25/10/2026 04:53 Lợi dụng sự tương đồng về hình dáng giữa các ký tự, các đối tượng lừa đảo tạo tên miền gần giống website chính thức để dẫn dụ người dùng truy cập, đánh cắp thông tin đăng nhập, mã OTP và dữ liệu thanh toán nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT bàn giao nhà cho hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ 24/10/2026 15:09 Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ mong muốn ngôi nhà sẽ là điểm tựa để chị Đinh Thị Long cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp nhận 201 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu ở phường Nam Hồng Lĩnh 24/10/2026 11:46 Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Cứu sống 4 ngư dân trong vụ chìm tàu gần mỏ Sư Tử Trắng 23/10/2026 11:18 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III thông tin đã tìm thấy và cứu sống cả 4 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá gần mỏ Sư Tử Trắng. Hiện sức khỏe của họ đều bình thường.

ĐVTN, sinh viên Trung cấp Nghề Hà Tĩnh hưởng ứng giải chạy UpRace 2026 19/10/2026 17:53 Gần 500 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đã đồng loạt tham gia chạy hưởng ứng giải chạy Uprace 2026.

Hỗ trợ bò sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo ở xã Đông Kinh 19/10/2026 17:50 Những con bê giống được trao góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần vươn lên trong cuộc sống của người nghèo ở Đông Kinh (Hà Tĩnh).

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức hưởng ứng giải chạy UpRace 2026 19/10/2026 09:09 Cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đồng loạt hưởng ứng giải chạy UpRace 2026, tạo thói quen rèn luyện thể chất, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Chợ Hà Tĩnh xuống cấp, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh 19/10/2026 05:45 Chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) là đầu mối giao thương quan trọng của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến kinh doanh và mua sắm của người dân.

Tiếp thêm niềm tin, động lực cho người nghèo ở Mai Phụ 17/10/2026 13:30 Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo, nhiều đối tượng yếu thế ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã nỗ lực vươn lên, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Xã Kỳ Xuân trao 32 mô hình sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn 17/10/2026 08:56 Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực trao hàng chục mô hình sinh kế cho hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chung tay hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Hồng Lĩnh 17/10/2026 05:55 Chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tạo điểm tựa để người dân an cư, ổn định cuộc sống, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Phường Hà Huy Tập phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” 16/10/2026 17:20 Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trao 510 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 16/10/2026 13:46 Học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại Hà Tĩnh được nhận học bổng từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng/suất, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Vòng tay nhân ái: Nỗi lòng người vợ có chồng liệt giường, con thơ suy thận 15/10/2026 17:05 Chồng bị chấn thương sọ não nằm liệt giường, con trai bị suy thận, gia đình chị Võ Thị Ngọc (trú tại thôn Nam Hương, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) rơi vào cảnh bế tắc, thiếu thốn.