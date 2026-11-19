(Baohatinh.vn) - Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã tài trợ hơn 6,8 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Tiên Điền, tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Sáng 19/11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình an sinh xã hội Trường Mầm non Tiên Điền.
Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của chính quyền địa phương đến sự chung tay, góp sức của cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã được sống trong những ngôi nhà kiên cố, khang trang.
Nguồn kinh phí không chỉ góp phần giúp các gia đình khó khăn ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của MTTQ và cộng đồng đối với các gia đình còn khó khăn.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Từ hỗ trợ con giống, vật nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa các mô hình sinh kế trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 9854/NHNN-PHKQ gửi các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng và Kho bạc Nhà nước cảnh báo về sự xuất hiện của hai loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng trong lưu thông.
Lợi dụng sự tương đồng về hình dáng giữa các ký tự, các đối tượng lừa đảo tạo tên miền gần giống website chính thức để dẫn dụ người dùng truy cập, đánh cắp thông tin đăng nhập, mã OTP và dữ liệu thanh toán nhằm chiếm đoạt tài sản.