Khánh thành 7 thư viện thân thiện trong trường học tại xã Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - 7 thư viện thân thiện tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức, xây dựng môi trường học tập cho học sinh.
Sáng 15/10, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh (Sở Y tế Hà Tĩnh) phối hợp với UBND xã Hương Sơn, Tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức khánh thành 7 thư viện thân thiện tại Trường Tiểu học Hương Sơn và Trường Mầm non Hương Sơn.
Các đầu sách tại thư viện phong phú về nội dung, phù hợp với lứa tuổi học sinh.
Trong 7 thư viện được khánh thành có 5 thư viện thuộc Trường Tiểu học Hương Sơn và 2 thư viện thuộc Trường Mầm non Hương Sơn. Tổng kinh phí thực hiện các thư viện là 842 triệu đồng; trong đó, Tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ 632 triệu đồng, các nhà trường đối ứng 210 triệu đồng. Các trường học được hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, bàn ghế, sách nhằm hình thành không gian học tập và trải nghiệm cho học sinh.
Học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn hào hứng đọc sách, trao đổi và tham gia các hoạt động tại không gian thư viện thân thiện.
Được biết, năm 2026, Tổ chức Zhi Shan Foundation đã hỗ trợ, phối hợp các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh thiết lập 11 thư viện và 264 tủ sách với tổng kinh phí 1,91 tỷ đồng (trong đó, đơn vị tài trợ 1,452 tỷ đồng).
Tổ chức Zhi Shan Foundation sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục Hà Tĩnh trong việc phát triển văn hóa đọc, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức và phát triển toàn diện.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.
Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.
Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!