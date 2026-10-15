Khánh thành 7 thư viện thân thiện trong trường học tại xã Hương Sơn

Lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh, đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation và lãnh đạo xã Hương Sơn cắt băng khánh thành.

Sáng 15/10, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh (Sở Y tế Hà Tĩnh) phối hợp với UBND xã Hương Sơn, Tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức khánh thành 7 thư viện thân thiện tại Trường Tiểu học Hương Sơn và Trường Mầm non Hương Sơn.

Các đầu sách tại thư viện phong phú về nội dung, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Trong 7 thư viện được khánh thành có 5 thư viện thuộc Trường Tiểu học Hương Sơn và 2 thư viện thuộc Trường Mầm non Hương Sơn. Tổng kinh phí thực hiện các thư viện là 842 triệu đồng; trong đó, Tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ 632 triệu đồng, các nhà trường đối ứng 210 triệu đồng. Các trường học được hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, bàn ghế, sách nhằm hình thành không gian học tập và trải nghiệm cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn hào hứng đọc sách, trao đổi và tham gia các hoạt động tại không gian thư viện thân thiện.



Được biết, năm 2026, Tổ chức Zhi Shan Foundation đã hỗ trợ, phối hợp các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh thiết lập 11 thư viện và 264 tủ sách với tổng kinh phí 1,91 tỷ đồng (trong đó, đơn vị tài trợ 1,452 tỷ đồng).

Ông Hoàng Trọng Thủy - Trưởng đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation phát biểu tại chương trình.

Tổ chức Zhi Shan Foundation sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục Hà Tĩnh trong việc phát triển văn hóa đọc, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức và phát triển toàn diện.