Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành điểm trường vượt lũ tại Hà Tĩnh

Sáng 11/11, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Báo Tuổi Trẻ, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược Phát triển kinh tế số và Ví điện tử MoMo tổ chức lễ khánh thành và tổng kết chương trình "Điểm trường vượt lũ" – Trường Tiểu học Hà Linh. Tham dự có đồng chí Trương Tấn Sang – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; ông Phan Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các nhà tài trợ. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Trương Tấn Sang – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án dãy nhà phục vụ học tập - Trường Tiểu học Hà Linh thuộc Chương trình “Điểm trường vượt lũ” được triển khai thực hiện với quy mô gồm dãy nhà học 2 tầng, diện tích xây dựng 318m2, tổng diện tích sàn là 535m2.

Chủ tịch UBND xã Hà Linh Hoàng Xuân Tần báo cáo quá trình triển khai, xây dựng công trình.

Trong đó, tầng 1 là phòng học đa chức năng, tầng 2 có 1 phòng thư viện, 1 phòng thiết bị và 1 phòng học. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 3,3 tỷ đồng (nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ là 2,8 tỷ đồng và địa phương huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 0,5 tỷ đồng.

Qua thời gian 6 tháng thi công, đến nay, công trình đã chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn Báo Tuổi Trẻ, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược phát triển kinh tế số, Ví điện tử MoMo đã kết nối, vận động, hỗ trợ các nguồn lực để triển khai chương trình “Điểm trường vượt lũ”; các nhà tài trợ đã chung tay đóng góp kinh phí để các công trình điểm trường vượt lũ trên địa bàn tỉnh được hoàn thành đúng mục tiêu, mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, chương trình “Điểm trường vượt lũ” đã vận động, tài trợ xây dựng các hạng mục công trình ở 5 điểm trường (gồm: Trường Tiểu học Quang Vĩnh tại xã Đức Quang, Trường Mầm non Tùng Châu tại xã Đức Minh, Trường Tiểu học Gia Phố tại xã Hương Phố, Trường Mầm non Cẩm Mỹ tại xã Cẩm Duệ và Trường Tiểu học Hà Linh tại xã Hà Linh) và tài trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ dân tại xã Hương Bình; tổng kinh phí tài trợ là 12,12 tỷ đồng.

Đến nay, các công trình đã được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng bảo đảm hiệu quả; đây là kết quả rất đáng trân trọng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của đồng chí Trương Tấn Sang và tinh thần trách nhiệm với xã hội của các cơ quan tổ chức vận động cũng như các nhà tài trợ dành cho Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Báu Hà nhấn mạnh, công trình dãy nhà phục vụ học tập Trường tiểu học Hà Linh là món quà đầy ý nghĩa, chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và tương lai của các thế hệ học sinh nói riêng; góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động dạy và học, giúp thầy cô giáo yên tâm công tác, các em học sinh có môi trường học tập tốt hơn, an toàn hơn, từ đó tiếp thêm động lực để nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Đến nay, công trình đã được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đồng chí Trần Báu Hà ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của Đảng ủy, UBND xã Hà Linh, nhà trường và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công trình.

Để công trình thực sự phát huy hiệu quả, trở thành nơi chắp cánh ước mơ và nuôi dưỡng tri thức cho các thế hệ học sinh, đồng chí Trần Báu Hà đề nghị UBND xã Hà Linh, Trường Tiểu học Hà Linh thực hiện việc quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng công trình đúng mục đích, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, giữ gìn cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh trong quá trình sử dụng.

Đề nghị ngành GD&ĐT, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chăm lo các điều kiện dạy và học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương, chất lượng; tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh được học tập, phát triển toàn diện.

Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường cần trân trọng, giữ gìn công trình; tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với sự quan tâm, tình cảm và những đóng góp quý báu mà các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ đã dành cho nhà trường.

Đồng chí Trần Báu Hà cũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Báo Tuổi Trẻ, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người con quê hương Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước chúc mừng thầy cô giáo, học sinh Trường Tiểu học Hà Linh và địa phương khi công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đồng thời nhấn mạnh, Hà Tĩnh là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ; vì vậy, công trình không chỉ tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho hoạt động dạy và học mà còn là nơi tránh trú bão lũ kiên cố cho người dân địa phương.

Đồng chí Trương Tấn Sang – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trương Tấn Sang trân trọng cảm ơn các tổ chức, đơn vị, nhà tài trợ đã chung tay thực hiện chương trình. Đồng thời đề nghị địa phương và nhà trường quan tâm quản lý, bảo quản, khai thác hiệu quả công trình, phát huy đầy đủ công năng, phục vụ lâu dài cho giáo viên, học sinh và cộng đồng. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành để chương trình được lan tỏa, nhân rộng tại những địa bàn còn khó khăn.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đánh dấu sự hoàn thành của công trình dãy nhà phục vụ học tập - Trường Tiểu học Hà Linh, mở ra điều kiện học tập tốt đẹp hơn cho các thế hệ học sinh nhà trường.

Đồng chí Trương Tấn Sang – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Nhân dịp khánh thành công trình, đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các nhà tài trợ; các đồng chí lãnh đạo và đơn vị tài trợ cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hà Linh.

Đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các nhà tài trợ.