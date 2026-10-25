Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website để đánh cắp tiền, dữ liệu

Trần Vương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lợi dụng sự tương đồng về hình dáng giữa các ký tự, các đối tượng lừa đảo tạo tên miền gần giống website chính thức để dẫn dụ người dùng truy cập, đánh cắp thông tin đăng nhập, mã OTP và dữ liệu thanh toán nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cùng với sự phổ biến của hoạt động mua sắm, thanh toán và giao dịch trực tuyến, các thủ đoạn lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản người dùng ngày càng tinh vi. Trong đó, đáng chú ý là việc sử dụng các ký tự có hình dáng tương tự để tạo tên miền gần giống địa chỉ website hợp pháp, sau đó thiết kế giao diện, logo và nội dung tương tự trang chính thức nhằm đánh lừa người truy cập.

1792878185435-271483259134265892-8052700240447578656-2c8430271d1f552cafe100d07c34ab0d.jpg
Ảnh minh họa.

Chẳng hạn, chữ “a” trong bảng chữ cái Latin có thể bị thay bằng ký tự “α” (alpha trong bảng chữ cái Hy Lạp). Trên một số phông chữ, hai ký tự này khá giống nhau, khiến người dùng khó nhận ra sự khác biệt khi kiểm tra địa chỉ website.

Các đường link giả mạo thường được phát tán qua tin nhắn SMS, email, mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến hoặc các hội nhóm trên Internet. Nội dung dẫn dụ có thể là thông báo nhận quà, xác nhận đơn hàng, cập nhật tài khoản, hoàn tiền hoặc yêu cầu xử lý giao dịch khẩn cấp.

Khi truy cập website giả mạo và làm theo hướng dẫn, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và thông tin thanh toán. Các đối tượng có thể sử dụng dữ liệu này để chiếm quyền kiểm soát tài khoản, chiếm đoạt tiền hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Để phòng tránh, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi truy cập, đặc biệt chú ý các ký tự dễ nhầm lẫn, dấu gạch nối và phần mở rộng bất thường. Người dùng nên tự nhập địa chỉ website đã được xác minh hoặc sử dụng ứng dụng chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ; không tùy tiện nhấn vào đường link gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc nhập thông tin nhạy cảm vào website chưa được xác minh. Đồng thời, cần sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực đa yếu tố, thường xuyên cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và sử dụng các công cụ cảnh báo website độc hại.

Khi nhận được thông báo bất thường liên quan đến đơn hàng, tài khoản hoặc thanh toán, người dùng nên liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ qua kênh chính thức để xác minh. Nếu đã nhập thông tin vào website đáng ngờ, cần nhanh chóng đổi mật khẩu bằng thiết bị an toàn, liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để bảo vệ tài khoản, lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an.

Tin liên quan

Tags:

#giả mạo tên miền website #đánh cắp thông tin #chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh

Các chương trình, kế hoạch, phong trào hướng về người nghèo ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) vừa giúp lan tỏa giá trị nhân văn vừa là nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội.
Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Sự chung tay của chính quyền và cộng đồng đã giúp người yếu thế ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) hiện thực hóa ước mơ an cư, tạo động lực giảm nghèo bền vững.
Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) được hỗ trợ bê giống để cải thiện sinh kế, tích lũy tài sản, có thêm cơ hội thoát nghèo.
Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.
Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã có mái ấm kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!