Đại lý phim cách nhiệt 3M chính hãng tại Thanh Hóa - Minh Thành Auto

Minh Thành Auto là đại lý phim cách nhiệt 3M chính hãng tại Thanh Hóa với hơn 14 năm kinh nghiệm, tự hào cung cấp sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và dịch vụ thi công chuyên nghiệp cho mọi dòng xe.

Phim cách nhiệt 3M là gì và tại sao được ưa chuộng?

Phim cách nhiệt 3M là sản phẩm của Tập đoàn công nghệ 3M (Mỹ), doanh nghiệp có hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu. Ứng dụng công nghệ Nano đa lớp phi kim loại, phim cách nhiệt 3M mang đến hiệu quả bảo vệ cao hơn so với các dòng phim cách nhiệt truyền thống.

3 chỉ số kỹ thuật nổi bật khẳng định đẳng cấp của phim 3M:

- TSER đạt trên 60%: Phản xạ hơn 60% tổng năng lượng mặt trời, giảm nhiệt độ khoang xe hiệu quả.

- IRR lên đến 90 - 95%: Ngăn chặn tia hồng ngoại gây nóng bức trực tiếp cho người ngồi trong xe.

- UVR đạt 99,9%: Chặn gần như toàn bộ tia UV, bảo vệ làn da và nội thất xe khỏi bạc màu, nứt vỡ.

Đặc biệt, thiết kế phi kim loại của phim 3M không gây nhiễu tín hiệu GPS, sóng điện thoại, Bluetooth và hệ thống thu phí tự động ETC/VETC, giải quyết triệt để nhược điểm của các dòng phim kim loại truyền thống.

Các dòng phim cách nhiệt 3M phổ biến hiện nay

Minh Thành Auto cung cấp đầy đủ các dòng phim cách nhiệt 3M chính hãng, từ phổ thông đến cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu và ngân sách của khách hàng tại Thanh Hóa.

Phim 3M Ceramic NR – Công nghệ Hybrid thế hệ mới

Dòng phim 3M Ceramic NR sử dụng cấu trúc lai kết hợp hạt Nano Ceramic vô cơ và lớp màng Nano Reflective siêu mỏng, vừa hấp thụ vừa chủ động phản xạ năng lượng mặt trời. Hệ thống gồm 4 mã chủ đạo phù hợp từng vị trí kính:

- NR35: Sáng nhất, ưu tiên cho kính lái đảm bảo tầm nhìn rõ nét cả ban ngày lẫn ban đêm.

- NR25: Đa năng, phù hợp kính sườn trước cân bằng giữa giảm chói và quan sát gương chiếu hậu.

- NR15: Tối vừa, lý tưởng cho kính sườn sau và kính lưng bảo vệ không gian riêng tư.

- NR5: Tối nhất, chuyên gia chống nóng cho kính sườn sau và cửa sổ trời.

Phim 3M Crystalline – Công nghệ quang học đa lớp

Dòng cao cấp nhất của 3M với hơn 200 lớp siêu mỏng phi kim loại, giữ kính trong suốt như nguyên bản mà vẫn đạt hiệu quả cách nhiệt tối ưu. Phù hợp cho các dòng xe cao cấp và xe sang cần thẩm mỹ hoàn hảo.

- Chặn 97% tia hồng ngoại và 99,9% tia UV

- Không làm tối màu kính, không ảnh hưởng tầm nhìn

- Dễ nhận biết hàng thật nhờ ánh đỏ phản chiếu đặc trưng khi tiếp xúc với nước

Phim 3M Ceramic IR – Hiệu quả cao, giá thành hợp lý

Ra mắt từ năm 2020, dòng Ceramic IR ứng dụng công nghệ Titanium Nitride trong lớp ceramic, mang lại khả năng chống nóng vượt trội với mức đầu tư hợp lý hơn so với dòng Crystalline. Phù hợp cho xe gia đình và xe dịch vụ muốn tối ưu hiệu quả theo ngân sách.

- Ngăn 95% tia hồng ngoại, loại bỏ 99% tia UV

- TSER đạt 66%, làm mát nhanh, giảm phụ thuộc điều hòa

- Tương thích hoàn toàn với thiết bị điện tử trên xe

Tại sao nên chọn Minh Thành Auto dán phim cách nhiệt 3M tại Thanh Hóa?

Với hơn 14 năm hoạt động trong lĩnh vực phụ kiện và chăm sóc ô tô, Minh Thành Auto khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy hàng đầu tại Thanh Hóa nhờ những cam kết vượt trội:

- Sản phẩm chính hãng 100%: Là đại lý được 3M ủy quyền phân phối và thi công, toàn bộ sản phẩm có tem chính hãng và mã xác thực rõ ràng.

- Bảo hành điện tử 10 năm: Chính sách bảo hành toàn cầu của 3M, tra cứu dễ dàng trên hệ thống trực tuyến.

- Phòng thi công đạt chuẩn: Môi trường dán phim kiểm soát nhiệt độ 20 - 25 độ C, độ ẩm 40 - 60%, hệ thống thông gió đạt tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo chất lượng thi công tốt nhất.

- Đội ngũ thợ chuyên nghiệp: Kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, thi công tỉ mỉ từng chi tiết, loại bỏ hoàn toàn bọt khí và vết nhăn trên bề mặt kính.

- Tư vấn tận tâm: Hỗ trợ khách hàng lựa chọn dòng phim phù hợp với từng loại xe, nhu cầu sử dụng và ngân sách cụ thể.

Liên hệ Minh Thành Auto đặt dán phim cách nhiệt 3M tại Thanh Hóa

Minh Thành Auto mang đến chất lượng dịch vụ dán phim cách nhiệt 3M vượt trội, chuẩn quy trình kỹ thuật cùng chính sách bảo hành chính hãng lâu dài.

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