iPhone 18 Đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh liên tục lên kệ, sẵn hàng sau thời gian khan hiếm

Cùng cập nhật tình hình nguồn cung hiện tại có gì đáng chú ý và đây đã là thời điểm thích hợp để chọn mua iPhone thế hệ mới chưa?

iPhone 18 Đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh dần ổn định nguồn hàng sau thời gian khan hiếm

iPhone 18 phiên bản Đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh đang dần lên kệ liên tục giúp việc tìm mua trở nên thuận tiện hơn sau thời gian khan hiếm. Thay vì phải chờ đợi lâu để chọn đúng màu sắc yêu thích, người mua hiện có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm khi nguồn hàng được bổ sung thường xuyên.

Sẵn hàng giúp người mua chọn màu yêu thích

Việc iPhone 18 Đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh dần sẵn hàng cũng giúp người mua chủ động hơn trong quá trình lựa chọn và lên kế hoạch mua sắm. Vì vậy, nếu đang quan tâm đến hai màu sắc này, bạn nên cập nhật tình trạng hàng trước khi quyết định để lựa chọn được phiên bản phù hợp.

Cập nhật giá bán iPhone 18 sau thời gian khan hiếm

Bên cạnh tình trạng nguồn hàng, giá bán iPhone 18 cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm khi cân nhắc thời điểm mua máy. Để lựa chọn phù hợp với ngân sách, bạn nên tham khảo mức giá mới nhất theo từng phiên bản dung lượng và màu sắc:

Phiên bản

Giá bán niêm yết

Giá tham khảo

iPhone 18 Pro 256GB

38.990.000đ

Từ 36.790.000đ

iPhone 18 Pro 512GB

45.490.000đ

Từ 43.490.000đ

iPhone 18 Pro 1TB

57.990.000đ

Từ 53.990.000đ

iPhone 18 Pro 2TB

77.490.000đ

Từ 73.490.000đ

iPhone 18 Pro Max 256GB

41.990.000đ

Từ 39.990.000đ

iPhone 18 Pro Max 512GB

48.490.000đ

Từ 46.490.000đ

iPhone 18 Pro Max 1TB

61.490.000đ

Từ 57.490.000đ

iPhone 18 Pro Max 2TB

80.990.000đ

Từ 76.990.000đ



Bảng giá iPhone 18 sau thời gian khan hiếm

iPhone 18 Đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh có gì thu hút người dùng?

iPhone 18 phiên bản Đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh thu hút sự chú ý nhờ bảng màu mới, tạo dấu ấn khác biệt so với những gam màu quen thuộc. Nếu Đỏ Burgundy mang sắc đỏ trầm, có chiều sâu và gợi cảm giác sang trọng, thì Băng Thanh lại nổi bật với tông xanh băng nhẹ nhàng kết hợp ánh bạc tinh tế.

Với những ai yêu thích vẻ ngoài nổi bật, Đỏ Burgundy là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ sắc đỏ trầm vừa cá tính vừa thanh lịch. Tông màu này tạo điểm nhấn rõ rệt khi kết hợp cùng thiết kế khung viền kim loại phù hợp với người muốn sở hữu chiếc điện thoại thể hiện dấu ấn riêng.

Màu Đỏ Burgundy nổi bật với phong cách sang trọng

Trong khi đó, xanh Băng Thanh hướng đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, hiện đại với sắc xanh lơ dịu mắt và hiệu ứng ánh bạc thay đổi theo điều kiện ánh sáng. Gam màu này phù hợp với người yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn thiết bị có nét riêng, đồng thời dễ kết hợp với nhiều kiểu phụ kiện.

Có nên mua iPhone 1a8 ở thời điểm hiện tại?

iPhone 18 là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn đang quan tâm đến phiên bản Đỏ Burgundy hoặc xanh Băng Thanh. Khi nguồn hàng dần ổn định và sản phẩm liên tục được bổ sung lên kệ, bạn sẽ có thêm cơ hội lựa chọn phiên bản phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng.

Nếu đang có ý định nâng cấp điện thoại, bạn nên cân nhắc thêm dung lượng lưu trữ, nhu cầu sử dụng và các chương trình ưu đãi hiện hành để tối ưu chi phí. Đặc biệt, việc so sánh giá giữa các phiên bản sẽ giúp bạn xác định lựa chọn phù hợp thay vì chỉ tập trung vào màu sắc.

Mua iPhone 18 Series chính hãng tại CellphoneS

Bạn có thể tham khảo iPhone 18 Series chính hãng tại CellphoneS để lựa chọn phiên bản màu sắc và dung lượng phù hợp. Các phiên bản Đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh đang được quan tâm cũng có thể được bổ sung hàng liên tục giúp bạn thuận tiện hơn khi tìm mua màu yêu thích.

Bên cạnh đó, CellphoneS hiện áp dụng nhiều ưu đãi giúp tối ưu chi phí bao gồm giảm đến 2 triệu đồng khi thanh toán qua các phương thức đủ điều kiện. Người mua cũng có thể tham khảo chương trình S-BuyBack với chính sách thu lại tối thiểu 60% giá trị máy trong vòng 15 tháng theo điều kiện áp dụng.

Việc iPhone 18 Đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh liên tục lên kệ, nguồn hàng dần ổn định giúp bạn có thêm cơ hội sở hữu màu sắc yêu thích mà không cần chờ đợi. Truy cập CellphoneS ngay để cập nhật tình trạng hàng, tham khảo giá bán và lựa chọn iPhone chính hãng cùng các ưu đãi hấp dẫn.

Nguồn: CellphoneS - Hệ thống bán lẻ di động toàn quốc